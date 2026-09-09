Am Dienstag stürzt ein Mann im Kanton Freiburg tödlich ab. Beim Todesopfer handelt es sich um einen Waadtländer. Alpinermittler klären die genauen Umstände des Unglücks.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Wanderer (†79) stürzt bei Grandvillard FR rund 200 Meter in den Tod

Alpinermittler untersuchen Unfallursache mit Unterstützung von Swiss Helicopter

Leiche ins Tal geflogen und Bestattungsunternehmen übergeben

Marian Nadler Redaktor News

Am Dienstag, um 13.05 Uhr, wurde die Einsatz- und Alarmzentrale (EAZ) der Kantonspolizei Freiburg über den Einsatz eines Rega-Helikopters in der Region des Vanil Noir bei Grandvillard, über den Absturz eines Wanderers informiert.

Die Rettungskräfte der Rega und der Rettungsdienst Greyerz nahmen umgehend die Suche im betreffenden Gebiet auf. Sie fanden einen leblosen Mann an einem Hang zwischen dem Vanil Noir und dem Vanil de l'Ecri.

Alpinermittler im Einsatz

Die Leiche des Todesopfers, ein Mann (†79) mit Wohnsitz im Kanton Waadt, wurde anschliessend ins Tal geflogen, und einem Bestattungsunternehmen übergeben.

Der Mann war laut Medienmitteilung in Begleitung einer weiteren Person auf einer Wanderung unterwegs, als er den Halt verlor und rund 200 Meter in die Tiefe stürzte. Die Alpinermittler der Kantonspolizei begaben sich mit einem Helikopter von Swiss Helicopter zum Unfallort, um Ermittlungen aufzunehmen. Diese werden fortgesetzt, um die genauen Umstände dieses Unfalls zu klären.