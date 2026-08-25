Am 7. August wurde in Farvagny eine Bank überfallen. Die Ermittlungen der Kantonspolizei Freiburg führten nun zur Festnahme des Tatverdächtigen, der von der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft genommen wurde. Vom gestohlenen Geld fehlt noch jede Spur.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am Freitag, 7. August 2026, wurde die Kantonspolizei wegen eines Banküberfalls in Farvagny FR alarmiert. Trotz des umfangreichen Suchdispositivs der Polizeikräfte konnte der Täter in eine unbekannte Richtung flüchten. Daraufhin wurde ein Zeugenaufruf gestartet.

Die Ermittlungen der Kantonspolizei ermöglichten am vergangenen Freitag nun die Anhaltung des mutmasslichen Täters. Der 58-jährige, im Greyerzbezirk wohnhafte Mann mit belgischer Staatsangehörigkeit, wurde in Villorsonnens angehalten und vorläufig festgenommen.

Gestohlenes Geld noch nicht gefunden

Die Kleidung und das Material, die mutmasslich beim Raubüberfall verwendet wurden, wurden im Fahrzeug gefunden, dass er zum Zeitpunkt seiner Anhaltung fuhr. Bislang wurde das beim Raubüberfall in Farvagny entwendete Geld noch nicht gefunden.

Es handelt sich um denselben mutmasslichen Täter, der im Zusammenhang mit einem Banküberfall in Châtel-St-Denis am 14. März 2025 identifiziert wurde.

Der in Anwesenheit seines Anwalts befragte Beschuldigte bestreitet den Sachverhalt. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchungshaft angeordnet.