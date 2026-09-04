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Autofahrerin mit Helikopter ins Spital geflogen
Honda kracht in Gillarens FR aufs Dach

Eine Autofahrerin verlor am Freitag im Kanton Freiburg die Kontrolle über ihr Auto, überschlug sich und wurde schwer verletzt. Ein Helikopter brachte sie ins Spital.
Publiziert: 17:59 Uhr
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Aktualisiert: 18:00 Uhr
Der Honda lag auf dem Dach.
Foto: Kantonspolizei Freiburg

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Autofahrerin (77) überschlägt sich in Gillarens FR, Fahrzeug landet auf dem Dach
  • Fahrerin verletzt, mit Helikopter ins Spital geflogen, Bergung durch Feuerwehr
  • Strasse rund zwei Stunden nur wechselseitig befahrbar
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Marian NadlerRedaktor News

Am Freitag, gegen 11.45 Uhr, war eine Autofahrerin (77) auf der Route d’Oron von Oron-la-Ville in Richtung Promasens FR unterwegs. In Gillarens FR geriet das Fahrzeug plötzlich nach rechts von der Fahrbahn, prallte gegen eine Böschung, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Stillstand.

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Die Feuerwehr rückte aus, um das Fahrzeug zu sichern und die Bergung der Fahrerin durch die Rettungskräfte zu ermöglichen. Die verletzte Fahrerin wurde durch die Rettungskräfte versorgt und anschliessend mit einem Helikopter in ein Spital geflogen.

Das Fahrzeug wurde vom Abschleppdienst abtransportiert. Der Verkehr auf der Route d’Oron wurde für die Dauer des Einsatzes während rund zwei Stunden wechselseitig geführt, teilt die Kantonspolizei Freiburg in einem Communiqué weiter mit. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde eine Untersuchung eröffnet.

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