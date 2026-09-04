Eine Autofahrerin verlor am Freitag im Kanton Freiburg die Kontrolle über ihr Auto, überschlug sich und wurde schwer verletzt. Ein Helikopter brachte sie ins Spital.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Autofahrerin (77) überschlägt sich in Gillarens FR, Fahrzeug landet auf dem Dach

Fahrerin verletzt, mit Helikopter ins Spital geflogen, Bergung durch Feuerwehr

Strasse rund zwei Stunden nur wechselseitig befahrbar

Marian Nadler Redaktor News

Am Freitag, gegen 11.45 Uhr, war eine Autofahrerin (77) auf der Route d’Oron von Oron-la-Ville in Richtung Promasens FR unterwegs. In Gillarens FR geriet das Fahrzeug plötzlich nach rechts von der Fahrbahn, prallte gegen eine Böschung, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Stillstand.

Die Feuerwehr rückte aus, um das Fahrzeug zu sichern und die Bergung der Fahrerin durch die Rettungskräfte zu ermöglichen. Die verletzte Fahrerin wurde durch die Rettungskräfte versorgt und anschliessend mit einem Helikopter in ein Spital geflogen.

Das Fahrzeug wurde vom Abschleppdienst abtransportiert. Der Verkehr auf der Route d’Oron wurde für die Dauer des Einsatzes während rund zwei Stunden wechselseitig geführt, teilt die Kantonspolizei Freiburg in einem Communiqué weiter mit. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde eine Untersuchung eröffnet.