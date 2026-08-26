Kind (3) bei Unfall in Massonnens FR verletzt

Dienstagnachmittag wurde ein Kind bei einem Unfall in Massonnens FR verletzt. Es wurde mit einem Helikopter in ein Spital geflogen. Die Ermittlungen zur Klärung der Unfallumstände sind im Gange.

Am Dienstagnachmittag gegen 15.15 Uhr wurde die Einsatz- und Alarmzentrale (EAZ) der Kantonspolizei Freiburg über einen Unfall in Massonnens FR informiert.

Gemäss ersten Erkenntnissen geriet ein 3-jähriges Mädchen unter das Fahrzeug eines Autofahrers, der gerade ein Manöver durchführte. Vermutlich spielte das Mädchen zu diesem Zeitpunkt mit seinem Skateboard.

Die genauen Umstände des Unfalls sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Das verletzte Kind wurde von den Rettungskräften versorgt und anschliessend von der REGA mit einem Helikopter in ein Spital geflogen.