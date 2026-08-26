Am Dienstagnachmittag ereignete sich in Epagny FR ein Verkehrsunfall. Trotz des raschen Einsatzes der Rettungskräfte verstarb ein Autofahrer noch auf der Unfallstelle. Eine Ermittlung zur Klärung der genauen Unfallumstände ist im Gange.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am Dienstag gegen 15.15 Uhr wurde die Kantonspolizei Freiburg wegen eines schweren Verkehrsunfalls in Epagny aufgeboten. Gemäss ersten Erkenntnissen fuhr ein 90-jähriger Autofahrer von Bulle in Richtung Rougemont. In Epagny geriet er auf der Kantonsstrasse des Intyamon in einer Kurve nach links von seiner Fahrbahn ab und prallte gegen eine Mauer am Strassenrand, bevor sein Fahrzeug ausserhalb der Fahrbahn zum Stillstand kam. Trotz des raschen Einsatzes der Rettungskräfte konnte vor Ort nur noch der Tod des Lenkers festgestellt werden.

Der Verstorbene wurde einem Bestattungsunternehmen übergeben. Das Fahrzeug wurde von einem Abschleppdienst abtransportiert. Die Feuerwehr des Bataillons Süd stellte die Fahrbahn wieder instand.

Der Verkehr war während rund vier Stunden beeinträchtigt. Eine Ermittlung zur Klärung der genauen Unfallumstände ist im Gange.