Sechs Menschen sterben beim Postauto-Horror von Kerzers. Unter ihnen auch der Fahrer. Jetzt zeigen Blick-Recherchen: Es handelt sich um den 63-Jährigen Albino R., der aus Portugal stammt. In den sozialen Medien ist die Trauer gross.
Publiziert: vor 40 Minuten
|
Aktualisiert: vor 15 Minuten
  Ein Postauto brannte am 10. März in Kerzers FR – 6 Tote, 5 Verletzte
  Fahrer Albino R. (63) starb unschuldig
  Täter setzte sich selbst in Brand
Ralph Donghi, Nicolas Lurati und Qendresa Llugiqi

Er starb bei seiner Arbeit. Völlig schuldlos. Und hinterlässt eine Familie. Sowie Menschen, die um ihn trauern: der Busfahrer des Postautos, das am Dienstagabend in Flammen aufging. Dies, nachdem ein Mann (†65) sich selbst im Bus mit Benzin übergoss und anzündete. 

Der Fahrer hatte keine Chance. Und gehört – wie auch der Täter – zu den sechs Todesopfern. Blick-Recherchen zeigen jetzt: Beim Chauffeur handelt es sich um Albino R.* (63). Er wohnt im Kanton Freiburg und stammt aus der nord-portugiesischen Stadt Santa Maria da Feira. Obwohl R. hier in der Schweiz lebte, blieb der Kontakt mit seinen Verwandten in Portugal stets bestehen.

«Gott hat dich zu sich genommen»

Diese Verwandten und auch Bekannte trauern nun um den Verstorbenen im Netz: Viele seiner Facebook-Freunde haben eine schwarze Schleife als Bild in ihren Profilen. Darauf zu sehen: Zwei Hände, die eine Taube losfliegen lassen. Zum Foto steht ein Text geschrieben: «Gott hat dich zu sich genommen, aber in meinem Kopf und in meiner Erinnerung bewahre ich deine unendliche Liebe.»

Der Schmerz über den Verlust ist nicht nur bei der Familie und den Freunden von Albino R. gross, auch sein Arbeitgeber trauert. Stefan Regli, CEO der Postauto AG, bezeichnet R. als «einen geschätzten Kollegen und Teil der Postauto‑Familie». So heisst es in einem Beitrag auf Linkedin. Der Chef schreibt auch, dass er den Angehörigen «mit grosser Betroffenheit und tiefer Trauer» sein Beileid ausdrücke. Und: «Unsere Gedanken sind bei der Familie, der wir in dieser schweren Zeit nahe stehen und unsere Unterstützung zusichern. Dieser unfassbare Vorfall hat nicht nur Menschenleben gefordert und Verletzte hinterlassen, sondern auch uns als Organisation tief getroffen.»

Seit 2024 für Postauto

Für diese Organisation war Albino R. seit Dezember 2024 tätig: Er arbeitete bei einem Bus-Unternehmen, das im Auftrag von Postauto Regionallinien betreibt. Bevor er Menschen im Postauto chauffierte, arbeitete R. in einer Transport-Firma.

Albino R. wurde von vielen geliebt. Und er leistete seinen Mitmenschen einen Dienst, indem er sie mit seinem Postauto von einem Ort zum anderen kutschierte. Am Dienstagabend tat er dies ein letztes Mal. Denn um 17.45 Uhr stieg in Düdingen FR ein – mutmasslich psychisch instabiler – Mann ein. Gegen 18.25 setzte sich dieser in Kerzers selbst in Brand. Das Feuer breitete sich rasant aus. Sechs Menschen liessen ihr Leben. Fünf Personen überlebten verletzt. 

Die Ermittlungen gehen weiter. 

* Name bekannt 

