In Kerzers FR steht ein Postauto in Flammen. Die Kantonspolizei Freiburg bestätigt den Vorfall gegenüber Blick. Laut einem Sprecher gibt es mehrere Verletzte und Todesopfer.

Mattia Jutzeler Redaktor News

Grosseinsatz der Feuerwehr in Kerzers FR. Wie Videos und Fotos von Blick-Lesern zeigen, stand ein Postauto in Flammen. Laut einem Leserreporter war auch ein Rettungshelikopter im Einsatz. Die Kantonspolizei Freiburg bestätigt mehrere Todesopfer und Verletzte. Die genaue Anzahl der Toten ist allerdings noch unklar. Auch die Schweregrade der Verletzungen sind noch nicht bekannt.

Die Polizei sperrt den Platz und bittet die Anwohner, sich vom Postauto fernzuhalten. Das Fahrzeug war nach dem Feuer komplett ausgebrannt.

Verstörende Bilder

Blick erreichen viele Fotos und Videos von Leserreportern, die das Ausmass der Zerstörung zeigen. Die Flammen aus dem Postauto waren mehrere Meter hoch. Die Rauchsäule war kilometerweit zu sehen. Ein Video, das Blick vorliegt, zeigt einen entsetzten Mann, dessen Gesicht vom Rauch geschwärzt ist. Die Federn von zerstörten Daunenjacken fliegen durch die Luft. Die Umstehenden sind entsetzt. Als die Feuerwehr eintrifft, ist vom Postauto nur noch die verbrannte Hülle übrig.

Der Mann mit dem verrussten Gesicht wird im Video von jemandem gefragt, was passiert ist. «Ein Mann hat sich selbst drinnen angezündet», antwortet er auf Albanisch. Dann fuchtelt er mit den Armen und sagt weiter: «Er hat Benzin ausgeleert und sich selbst angezündet!» Weitere Augenzeugen berichten das Gleiche. Diese Aussagen wurden von der Polizei noch nicht bestätigt.

