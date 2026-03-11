DE
FR
Abonnieren
Postauto steht in Vollbrand
1:05
Mehrere Leservideos zeigen:Postauto steht in Vollbrand

Sechs Tote bei Tragödie von Kerzers FR
Energy-Moderatorin (†26) unter den Postauto-Opfern

Beim Postauto-Brand von Kerzers wurden am Dienstagabend sechs Menschen getötet. Unter den Opfern ist auch Lara Baumgartner, Moderatorin bei Energy Bern.
Publiziert: vor 33 Minuten
|
Aktualisiert: vor 4 Minuten
Lara Baumgartner wurde beim Postauto-Brand von Kerzers getötet.
Foto: zVg

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Mann zündet Bus in Kerzers an, sechs Menschen sterben
  • Moderatorin von Energy Bern (†26) unter den Opfern des Brandes
  • Offizielle Identität der weiteren fünf Toten noch nicht bestätigt
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
RMS_Portrait_AUTOR_768.JPG
Jessica von DuehrenRessortleiterin Desk/Teamlead News

Um 17.45 Uhr steigt der Mann gestern Abend in Düdingen FR in den Bus, dabei hat er mehrere Säcke. 40 Minuten sitzt er als Passagier im Postauto, bevor es zum Drama kommt. In Kerzers zündet sich der Schweizer an. Innerhalb kürzester Zeit steht der gesamte Wagen in Flammen.

Sechs Menschen werden getötet – unter den Opfern ist auch Lara Baumgartner (†26), Moderatorin von Energy Bern.

«Nichts interessierte sie mehr als Psychologie»

Radio Energy, das wie Blick zu Ringier gehört, hat seine Mitarbeitenden aber heute Mittag bereits informiert. «Wir sind erschüttert und tief traurig. In diesen schweren Stunden sind wir mit unseren Gedanken bei Laras Familie und ihren Liebsten», heisst es in der Mitteilung. Die offizielle Identifizierung steht noch aus.

Mehr zur Tragödie von Kerzers
«Wir wissen bis jetzt nicht, was mit ihnen passiert ist»
Mit Video
«Einfach nur traurig»
Osman Ismailis Bekannte sassen im brennenden Postauto
13.08.16 Salez: Sieben Verletzte nach Attacke in Z
Mit Video
Sechs Tote in Kerzers FR
ÖV wird immer wieder zum Tatort
«Wir überprüfen, warum Passagiere nicht aus brennendem Bus gekommen sind»
Mit Video
Ticker
Polizei zu Postauto-Drama
«Überprüfen, warum Passagiere nicht aus Bus gekommen sind»
«Ich bin sofort ohne Schuhe rausgerannt»
2:14
Augenzeuge Osman Ismaili (67)
«Ich bin sofort ohne Schuhe rausgerannt»

Auf der Energy-Website wird Lara Baumgartner als Fan von Menschen beschrieben – am liebsten habe sie die «mit Ecken und Kanten» gehabt. «Nichts interessiert sie mehr als Psychologie, weil es dort kein Schwarz-Weiss gibt – nur jede Menge Grau», heisst es weiter. Die 26-Jährige habe es geliebt, grosse Emotionen zu erleben und auf der Bühne zu stehen.

Die Identität der anderen fünf Toten ist bisher nicht bekannt – bei einem davon soll es sich aber um den mutmasslichen Täter handeln. Dieser ist laut Kantonspolizei Freiburg um die 60 Jahre alt und war von seiner Familie als vermisst gemeldet worden.

«Person war randständig und gestört»
0:53
Generalstaatsanwalt Bourquin:«Person war randständig und gestört»
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen