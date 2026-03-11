Beim Postauto-Brand von Kerzers wurden am Dienstagabend sechs Menschen getötet. Unter den Opfern ist auch Lara Baumgartner, Moderatorin bei Energy Bern.

Mann zündet Bus in Kerzers an, sechs Menschen sterben

Moderatorin von Energy Bern (†26) unter den Opfern des Brandes

Moderatorin von Energy Bern (†26) unter den Opfern des Brandes

Offizielle Identität der weiteren fünf Toten noch nicht bestätigt

Um 17.45 Uhr steigt der Mann gestern Abend in Düdingen FR in den Bus, dabei hat er mehrere Säcke. 40 Minuten sitzt er als Passagier im Postauto, bevor es zum Drama kommt. In Kerzers zündet sich der Schweizer an. Innerhalb kürzester Zeit steht der gesamte Wagen in Flammen.

Sechs Menschen werden getötet – unter den Opfern ist auch Lara Baumgartner (†26), Moderatorin von Energy Bern.

«Nichts interessierte sie mehr als Psychologie»

Radio Energy, das wie Blick zu Ringier gehört, hat seine Mitarbeitenden aber heute Mittag bereits informiert. «Wir sind erschüttert und tief traurig. In diesen schweren Stunden sind wir mit unseren Gedanken bei Laras Familie und ihren Liebsten», heisst es in der Mitteilung. Die offizielle Identifizierung steht noch aus.

Auf der Energy-Website wird Lara Baumgartner als Fan von Menschen beschrieben – am liebsten habe sie die «mit Ecken und Kanten» gehabt. «Nichts interessiert sie mehr als Psychologie, weil es dort kein Schwarz-Weiss gibt – nur jede Menge Grau», heisst es weiter. Die 26-Jährige habe es geliebt, grosse Emotionen zu erleben und auf der Bühne zu stehen.

Die Identität der anderen fünf Toten ist bisher nicht bekannt – bei einem davon soll es sich aber um den mutmasslichen Täter handeln. Dieser ist laut Kantonspolizei Freiburg um die 60 Jahre alt und war von seiner Familie als vermisst gemeldet worden.