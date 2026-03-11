Am Dienstagabend brannte in Kerzers FR ein Postauto Feuer. Die Polizei bestätigte 6 Todesopfer und 5 Verletzte. Nun konnten alle Opfer identifiziert werden.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Nach dem tragischen Brand, der sich am Dienstagabend in Kerzers FR in einem Bus ereignet hat, konnten alle Opfer identifiziert werden. Das gab die Kantonspolizei in einer Mitteilung am Mittwochabend bekannt. Sechs Menschen starben und fünf wurden bei dem Brand verletzt.

Am späten Mittwochnachmittag wurden alle offiziell identifiziert. Der mutmassliche Brandstifter gehört zu den Todesopfern. Es handelt sich um einen 65-jährigen Schweizer mit Wohnsitz im Kanton Bern. Auch der Busfahrer kam bei dem Brand ums Leben. Es handelt sich um einen 63-jährigen Mann portugiesischer Herkunft.

Auch 16-Jähriger unter den Todesopfern

Bei den weiteren Todesopfern handelt es sich um zwei Frauen im Alter von 26 und 39 Jahren sowie zwei Männer im Alter von 16 und 29 Jahren, alle Schweizer Staatsangehörige und in der Region wohnhaft. Unter den Todesopfern ist Lara Baumgartner (†26), Moderatorin bei Energy Bern.

Auch die Verletzten wurden identifiziert. Es handelt sich um zwei Männer im Alter von 34 und 61 Jahren sowie zwei Frauen im Alter von 27 und 56 Jahren, alle Schweizer Staatsangehörige, und einen 32-jährigen, kosovarischen Staatsangehörigen. Zwei Personen, die 56-jährige Frau und der 34-jährige Mann, befinden sich derzeit noch im Spital. Alle Opfer sind in der Region wohnhaft.

Die Ermittlungen werden fortgesetzt, um die genauen Umstände dieses Dramas aufzuklären.