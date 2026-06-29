Die Polizei hat zwei mutmassliche Luxusauto-Diebe geschnappt! Die Handschellen klickten nach einer interkantonalen Jagd in Genf und im Wallis. Ein dritter Täter ist mit einem Audi RS6 noch immer auf der Flucht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Polizei verhaftet zwei Franzosen nach Luxusauto-Diebstahl in Kerzers FR

Täter filmten Raub für Tiktok, ein Komplize bleibt flüchtig

Seit 2025 wurden in der Schweiz 380 Garagenbetriebe ausgeraubt

Johannes Hillig Redaktor News

Nachdem eine junge Bande die Garage 2M Motorsport AG von Marco Muster (38) plünderte und sich dabei dreist für Tiktok filmte, meldet die Kantonspolizei Freiburg am Montag den Durchbruch. Zwei Männer wurden festgenommen. Bei den verhafteten Tatverdächtigen handelt es sich um zwei Franzosen (21 und 24).

Vor einer Woche hatte die Bande zugeschlagen. Am Sonntag gegen 5 Uhr morgens entdeckte eine Polizeipatrouille vor der Garage einen Mercedes. Kurios: Der Motor lief, aber im Auto sass niemand! Die Beamten schöpften sofort Verdacht, sahen die zertrümmerte Glastür der Garage und weckten wenig später den Besitzer aus dem Bett.

Sie blieben mit Mercedes stecken

Die Diebe hatten neben dem Mercedes noch eine KTM-Enduro und einen Audi RS6 geklaut. Doch am Steuer der PS-Monster stellten sich die Täter komplett unfähig an: Die fast neue Enduro-Maschine, die sie in den Audi gequetscht hatten, rutschte beim Beschleunigen mitten im Dorf aus dem Kofferraum auf den Asphalt.

Garagist Muster musste das komplett zerkratzte Motorrad später selbst abholen. Den Mercedes bretterten die Ganoven danach in ein Feld am Waldrand, wo er mit Totalschaden steckenblieb.

Weiterer Einbruch im Kanton Bern vermutet

Lange konnten sich die Tiktok-Diebe nicht verstecken. In einer koordinierten Aktion mehrerer Polizeikorps wurden die beiden Verdächtigen in Genf und Sitten VS eingekesselt und verhaftet. Die Freiburger Staatsanwaltschaft hat bereits Untersuchungshaft beantragt.

12:30 Grenzgänger-Autodiebe: Einbrüche erschüttern die Schweiz

Kurz vor dem Coup in Kerzers sollen die beiden Franzosen in Gümligen BE ein weiteres Luxusauto gestohlen haben. Die Jagd ist aber noch nicht vorbei: Nach dem dritten Komplizen und dem gestohlenen Audi RS6 wird weiterhin mit Hochdruck gefahndet.