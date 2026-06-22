Zerbrochene Glasscheibe, heilloses Chaos und verschwundene Fahrzeuge. So traf Marco Muster am Sonntag seine Garage in Kerzers FR an. Ein geklauter Mercedes wurde demoliert im Wald wiedergefunden. Auch der gestohlene Töff tauchte wieder auf.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Einbruch in Garage 2M Motorsport AG in Kerzers FR am Sonntagmorgen

Diebe stahlen zwei teure Autos und einen Töff, Schaden: 180'000 Franken

Seit 2025 meldete Fedpol 380 Einbrüche oder Versuche in Garagenbetrieben

Angela Rosser Journalistin News

In der Nacht auf Sonntag brachen Unbekannte in die Garage 2M Motorsport AG von Marco Muster (38) in Kerzers FR ein. Sie zertrümmerten die Glastür, brachen den Schlüsseltresor auf und stahlen zwei Autos und einen Töff.

Vom Einbruch erfuhr Muster von der Polizei. Um 6.30 Uhr am Sonntagmorgen habe es geklingelt, und dann standen die Einsatzkräfte vor der Tür. «Es gibt definitiv angenehmeres», sagt der 38-Jährige. Zuvor waren er und seine Familie zwei Wochen in den Ferien gewesen.

Teure Autos und verständnisvolle Kunden

Muster erzählt auch, dass es nicht das erste Mal gewesen sei, dass bei ihm eingebrochen wurde. Bereits am früheren Standort wurde insgesamt dreimal eingebrochen. «Dass aber gleich zwei Autos und auch noch ein Töff gestohlen werden, habe ich noch nie erlebt», sagt er. Die Bande hat es offensichtlich auf Autos eher höherer Preisklassen abgesehen. Bei den Autos handelt es sich um einen Audi RS6 und einen Mercedes. «Der Mercedes war ein Kundenauftrag», so Muster.

Auch der Audi hätte einen neuen rechtmässigen Besitzer erhalten. «Der Kunde wollte das Auto am Montag abholen», sagt Muster. Denen musste er natürlich auch sagen, dass ihre bestellten Fahrzeuge bereits weg sind. «Sie waren schon enttäuscht, aber auch verständnisvoll», so Muster.

Dreiste Diebe posen auf Social Media

Bei den Einbrechern handle es sich um drei eher jüngere Personen. Muster schätzt sie auf zwischen 16 und 20 Jahre alt. Sie seien auf den Aufnahmen der Überwachungskamera gut zu erkennen gewesen, erzählt Muster. «Sie haben sich ja sogar noch selber gefilmt bei dem Coup und das Ganze auf Tiktok hochgeladen.» Dass die Diebe nicht nur komplett dreist handelten, sondern wohl auch nicht die besten Fahrer sind, zeigt sich auch beim weiteren Verlauf.

«Den Enduro packten sie in den Kofferraum des Audi», sagt Muster. Der habe da natürlich nicht ganz reingepasst, und so kam es, dass die Maschine etwas weiter unten im Dorf, als die Diebe wohl beschleunigen wollten, hinten aus dem Kofferraum rutschte und auf der Strasse landete.

Mit Mercedes in Wald gebrettert

«Ich bin dann hingefahren und habe den Töff dort abgeholt», so Muster. Die KTM sei natürlich komplett zerkratzt und verbogen – vor dem Diebstahl sei sie fast neu gewesen. Auch der Mercedes ist wieder aufgetaucht. Leider nicht in dem Zustand, in dem ihn die Täter mitgenommen haben, sondern komplett demoliert.

«Ich musste durch sehr hohes Gras bis zu einem Waldrand, und da steckte er dann», so Muster. «Ich frage mich schon, wie man das hinkriegt». Den ganzen Schaden beziffert Muster auf rund 180'000 Franken. Dass er sich jetzt auch noch mit der Versicherung wird herumschlagen müssen, ärgert den Garagenbesitzer zusätzlich. «Das Ganze wird mich eine Menge Zeit kosten», sagt er.

Hunderte Einbrüche in 18 Monaten

Neben den drei Gefährten fehlen auch noch weitere Autoschlüssel. Damit diese aber nicht auch noch wegkommen, hat Muster vorgesorgt. Der Grund, warum die Garage über keine Alarmanlage verfügt, erklärt Muster damit, dass man einmal eine hatte, diese aber ganze 15-mal innert sechs Monaten Fehlalarm ausgelöst habe. «Daran hatten dann die Nachbarn irgendwann keine Freude mehr», sagt der 38-Jährige.

Aus diesem Grund setze man nun auf Überwachungskameras. «Diese Banden würden sich doch auch von einem Alarm nicht abschrecken lassen.» Immerhin werde seit der Installation der Kameras allgemein weniger geklaut rund um das Gelände. Er geht davon aus, dass es sich um die gleiche Bande handelt, die seit geraumer Zeit immer wieder in Garagen eingebrochen ist. «Bis Mai 2026 hat Fedpol Kenntnis von rund 380 Einbrüchen oder Einbruchsversuchen in Garagenbetrieben seit Anfang 2025», heisst es bei der Bundespolizei.



