Diebe stehlen fünf PS-Boliden – und fahren drei zu Schrott

In Wolhusen im Kanton Luzern wurden vergangene Woche fünf Autos gestohlen. Die Luzerner Polizei hat nun drei Tatverdächtige festgenommen.

Alexander Terwey Stv. Teamlead News-Desk

Nach einem Einbruchsdiebstahl in Wolhusen LU hat die Luzerner Polizei drei Tatverdächtige festgenommen. Die Männer stehen im Verdacht, vergangene Woche aus einem Garagenbetrieb fünf Autos, ein Audi und vier BMWs, gestohlen zu haben. Drei der gestohlenen Fahrzeuge waren nach der Tat in Unfälle verwickelt.

Gemäss Polizei waren zunächst zwei Fahrzeuge, ein Audi und ein BMW, um kurz nach 6.30 Uhr in Unfälle in Röschenz BL verwickelt. Die beiden Männer flüchteten anschliessend zu Fuss, konnten aber im Rahmen der Fahndung durch die Polizei Basel-Landschaft festgenommen werden.

Drei Männer festgenommen

Um kurz nach 9 Uhr verunfallte der Fahrer eines gestohlenen BMWs auf der Flucht vor der Polizei in Feldbrunnen SO. Auch er flüchtete nach dem Unfall zu Fuss, konnte aber durch die Kantonspolizei Solothurn festgenommen werden.

Bei den Festgenommenen handelt es sich gemäss Polizei um drei Franzosen im Alter von 19, 20 und 27 Jahren.

Ein gestohlenes Fahrzeug konnte die Polizei in Langenbruck BL sicherstellen. Es war auf einem Parkplatz abgestellt.

Auch Kontrollschilder gestohlen

Die Tat ereignete sich gemäss Polizei vergangene Woche Donnerstag um 1.15 Uhr. Es handelte sich demnach um fünf PS-starke Fahrzeuge. In der Umgebung der Garage wurden zudem mehrere Kontrollschilder gestohlen.

Die Staatsanwaltschaft Sursee hat die Ermittlungen aufgenommen.