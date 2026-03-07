DE
FR
Abonnieren

Tierischer Held
Diensthund Ueli schnappt Einbrecher in St.Gallen

Einbruchsdrama in St.Gallen mit einem tierischen Helden. Diensthund Ueli spürte in der Nacht auf Samstag einen flüchtigen Täter in einer Autogarage auf. Zwei Franzosen ohne Wohnsitz in der Schweiz wurden festgenommen.
Publiziert: vor 52 Minuten
|
Aktualisiert: vor 37 Minuten
Kommentieren
Diensthund Ueli konnte in der Stadt St.Gallen einen Einbrecher stellen.
Foto: kantonspolizei st.gallen

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Diensthund Ueli spürt am 7. März Einbrecher in St.Gallen auf
  • Zwei Franzosen (20, 22) ohne Wohnsitz in der Schweiz festgenommen
  • Gestohlener Autoschlüssel im Besitz eines Täters (20) sichergestellt
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Mattia_Jutzeler_Redaktor News_Blick_1.jpg
Mattia JutzelerRedaktor News

In der Nacht auf Samstag gelang es Ueli von der Kantonspolizei St.Gallen einen Einbrecher schnappen. Ueli ist dabei kein menschlicher Polizist, sondern ein Diensthund. 

Kurz nach Mitternacht meldete eine aufmerksame Anwohnerin der Einsatzleitzentrale in St.Gallen, dass soeben in eine Autogarage eingebrochen werde. Noch während die aufgebotenen Polizeipatrouillen auf der Anfahrt waren, ergriff eine Person zu Fuss die Flucht, heisst es in einer Mitteilung.

Sie konnte kurze Zeit später in der Nähe der Autogarage festgenommen werden. Eine Person blieb im Gebäude. Mithilfe des Diensthundes Ueli konnte sie ebenfalls aufgespürt und festgenommen werden. Es handelt sich um zwei Franzosen im Alter von 20 und 22 Jahren ohne Wohnsitz in der Schweiz.

Autoschlüssel gefunden

Beim Einbruch hatten die beiden Männer eine Scheibe eingeschlagen und sich so Zutritt zur Garage verschafft. Anschliessend durchsuchten sie das Gebäude und stahlen einen Fahrzeugschlüssel, bevor sie schliesslich festgenommen wurden. Der Fahrzeugschlüssel konnte bei der Durchsuchung des 20-Jährigen wieder aufgefunden werden, heisst es in der Mitteilung weiter.

Die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen hat ein Strafverfahren gegen die zwei Männer eröffnet.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen