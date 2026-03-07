Diensthund Ueli schnappt Einbrecher in St.Gallen

Einbruchsdrama in St.Gallen mit einem tierischen Helden. Diensthund Ueli spürte in der Nacht auf Samstag einen flüchtigen Täter in einer Autogarage auf. Zwei Franzosen ohne Wohnsitz in der Schweiz wurden festgenommen.

Zwei Franzosen (20, 22) ohne Wohnsitz in der Schweiz festgenommen

Mattia Jutzeler Redaktor News

In der Nacht auf Samstag gelang es Ueli von der Kantonspolizei St.Gallen einen Einbrecher schnappen. Ueli ist dabei kein menschlicher Polizist, sondern ein Diensthund.

Kurz nach Mitternacht meldete eine aufmerksame Anwohnerin der Einsatzleitzentrale in St.Gallen, dass soeben in eine Autogarage eingebrochen werde. Noch während die aufgebotenen Polizeipatrouillen auf der Anfahrt waren, ergriff eine Person zu Fuss die Flucht, heisst es in einer Mitteilung.

Sie konnte kurze Zeit später in der Nähe der Autogarage festgenommen werden. Eine Person blieb im Gebäude. Mithilfe des Diensthundes Ueli konnte sie ebenfalls aufgespürt und festgenommen werden. Es handelt sich um zwei Franzosen im Alter von 20 und 22 Jahren ohne Wohnsitz in der Schweiz.

Autoschlüssel gefunden

Beim Einbruch hatten die beiden Männer eine Scheibe eingeschlagen und sich so Zutritt zur Garage verschafft. Anschliessend durchsuchten sie das Gebäude und stahlen einen Fahrzeugschlüssel, bevor sie schliesslich festgenommen wurden. Der Fahrzeugschlüssel konnte bei der Durchsuchung des 20-Jährigen wieder aufgefunden werden, heisst es in der Mitteilung weiter.

Die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen hat ein Strafverfahren gegen die zwei Männer eröffnet.