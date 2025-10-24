Nach einem Einbruch in eine Garage mit Luxusfahrzeugen in Mühleberg BE hat ein Polizist Schüsse auf das Fahrzeug der mutmasslichen Täterschaft abgegeben. Er konnte die Flucht aber nicht verhindern. Verletzt wurde nach aktuellem Kenntnisstand niemand.

Die Polizisten mussten ihre Pistole zücken. Foto: Keystone

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Polizei war in der Nacht auf Freitag kurz nach Mitternacht alarmiert worden, wie sie in einer Mitteilung schrieb. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, fuhr die mutmassliche Täterschaft in einem Fahrzeug direkt auf einen Polizisten zu. Dieser musste zur Seite springen und gab Schüsse auf das Auto ab.

Der Lenker verlor kurz darauf die Kontrolle über das Fahrzeug. Danach flüchtete die Täterschaft zu Fuss in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen seien im Gang, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Bei der Suche nach den Verdächtigen bittet die Polizei um Hilfe. In einem Zeugenaufruf wird der mutmasslicher Täter wie folgt beschrieben: Er ist ungefähr 180 Zentimeter gross und hat eine normal bis sportliche Statur. Zum Tatzeitpunkt trug er eine Daunenjacke, dunkle Hosen und schwarze Schuhe. Wer Angaben zu dem Fall machen kann, ist gebeten, sich unter der Telefonnummer +41 31 303 26 31 zu melden.