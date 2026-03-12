Die Radio-Energy-Familie steht unter Schock: Moderatorin Lara Baumgartner sass im Postauto, das in Kerzers in Flammen aufging. Die Kollegen widmen ihr die Morgensendung.

Emotionale Spezialsendung ohne Spiele, Fokus auf Trauer und Erinnerungen

Drei Songs «Ewigi Liäbi» von Mash gespielt, darunter zweimal während Morgenshow

«Mir widmet eusi Radiosendig hüt eusem Arbeitsgspändli und de feuf wiitere Opfer», schreibt Radio-Energy-Moderatorin Anja Schäublin am Donnerstagmorgen auf Instagram.

Sie und ihre Kollegen können immer noch nicht fassen, was am Dienstagabend in Kerzers FR passiert ist. Ein Mann hatte sich plötzlich mit Benzin übergossen und angezündet. Sechs Menschen kamen dabei ums Leben, darunter auch Lara Baumgartner (†26), Moderatorin von Energy Bern. Radio Energy gehört wie Blick zu Ringier.

«Ich denke fest an dich. Du wirst so fehlen»

Um der 26-Jährigen zu gedenken, gab es am Donnerstag eine Spezialsendung. Simon Moser von Energy Bern, Anja Schäublin von Energy Zürich und Vivian Kunkler von Energy Basel führten gemeinsam durch den Morgen. Es gab keine Spiele, keine Rubriken. Lara Baumgartner stand im Mittelpunkt – und die Trauer.

Der Schock, dass die 26-Jährige nicht mehr da ist, ist deutlich zu spüren. «Wir haben im Team Kerzen für die Opfer angezündet und der Familie von Lara einen Brief geschrieben», erzählt Anja Schäublin in der Sendung. Dann kommt auch noch eine Kollegin zu Wort. «Hoi Lara, erst am Montag sassen wir noch in der Sonne und haben über das Leben philosophiert und du hast mir von deinen Zukunftsplänen erzählt.» Sie vermisst Lara Baumgartner sehr. «Mir fehlen die Worte. Ich denke fest an dich. Du wirst so fehlen.»

«Ewigi Liäbi» und «Für immer uf di»

Viele Nachrichten kommen ins Energy-Studio, von Menschen, die bestürzt sind und ihr Beileid ausdrücken. Auch ein Hörer kommt zu Wort. «Die Geschichte bewegt die ganze Schweiz.» Lara kannte er nicht persönlich. Aber es ist so krass, dass plötzlich jemand fehlt.

Und auch die Songauswahl zeigt die Trauer und Betroffenheit, dass Lara Baumgartner bei der Postauto-Katastrophe ums Leben gekommen ist. Es lief beispielsweise «Für immer uf di» von Patent Ochsner und zwei Mal «Ewigi Liäbi» von Mash. Auch nach der Morgensendung läuft abermals am «Energy Midday» um 10.20 Uhr «Ewigi Liäbi» von Mash.

Zum Schluss hat Simon Moser noch ein paar Worte in der Spezialsendung. «Geniesst jede Minute mit euren Liebsten. Seid dankbar, dass sie da sind.»