Trocken, trockener, Schweiz: Während die Hitze anhält, nimmt die Waldbrandgefahr zu. Nun hat der Bund in mehreren Teilen der Schweiz die höchste Gefahrenstufe ausgerufen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Höchste Waldbrandgefahr in Graubünden und Wallis seit vergangener Woche

In allen 26 Kantonen gilt ein striktes Feuerverbot

Temperaturen fallen ab Freitag unter 30 Grad, Regen ab Dienstag

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Bereits seit vergangener Woche war die Gefahrenkarte für die Schweiz in Rot getaucht – die anhaltende Hitze und Trockenheit machen daraus nun ein Dunkelrot. In Teilen des Kantons Graubündens, darunter die Regionen um Chur und Untere Surselva, herrscht nun die höchste Gefahrenstufe bei der Waldbrandgefahr.

Auch im Wallis wurde die Gefahrenstufe 5 in mehreren Teilen des Kantons ausgerufen. Betroffen sind die Regionen um Sitten, Zermatt und Brig.

Regen im Anmarsch

In allen anderen Kantonen gilt die Gefahrenstufe 4 oder 3 – nur einige Teile des Kanton Graubündens haben mit Stufe 2 eine lediglich mässige Gefahr. In allen 26 Kantonen sowie auch dem Fürstentum Liechtenstein gilt zudem ein Feuerverbot.

Erleichterung winkt erst ab Freitag – die Temperaturen dürften dann unter die 30-Grad-Marke fallen. Erste Regengüsse soll es aber bereits ab Dienstag geben.