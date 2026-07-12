Die Schweiz schwitzt weiter. Meteo Schweiz hat für grosse Teile des Landes die Gefahrenstufe 3 ausgerufen. Bis Donnerstag bleibt es heiss mit Temperaturen bis 35 Grad und zunehmender Gewittergefahr.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Schweiz erlebt eine Hitzewelle mit Temperaturen bis 35 Grad.

Meteo Schweiz ruft Gefahrenstufe 3 für weite Landesteile aus.

Nullgradgrenze auf 4400 m, Temperaturen von 30 bis 35 Grad erwartet.

Daniel Macher Redaktor News

Die Schweiz kommt weiter ins Schwitzen: Die Hitzewelle hält an – und der Wetterdienst Meteo Schweiz hat für weite Teile des Landes die Gefahrenstufe 3 ausgerufen. Betroffen sind grosse Gebiete von Genf über das Mittelland bis zum Bodensee sowie Regionen bis hinunter nach Chur. Auch das Tessin und Teile des Wallis stehen wegen der anhaltenden Hitze unter Beobachtung.

Bis mindestens Donnerstag bleibt es heiss. In den Niederungen werden verbreitet Temperaturen zwischen 30 und 35 Grad erwartet. Die hohen Temperaturen und die fehlende Abkühlung sorgen für eine erhebliche Hitzebelastung, insbesondere für ältere Menschen, Kinder und Personen mit gesundheitlichen Vorbelastungen.

Bis zu 34 Grad heiss

Am heutigen Sonntag zeigt sich das Wetter meist sonnig. Am Nachmittag bilden sich über den Bergen einige Quellwolken. Die Temperaturen steigen in den Niederungen auf 30 bis 34 Grad. Im Mittelland kommt am Vormittag eine mässige Bise auf, während in den Alpen meist schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen weht. Die Nullgradgrenze liegt weiterhin auf sehr hohen 4400 Metern.

Auch am Montag bleibt die Hitze bestehen. Zunächst scheint verbreitet die Sonne, im Tagesverlauf ziehen aus Westen jedoch zunehmend dichtere hohe Wolken auf. Über den Bergen entstehen Quellwolken, in den östlichen Alpen sind einzelne Hitzegewitter möglich. Die Höchstwerte erreichen erneut 31 bis 35 Grad.

Erste Schauer und Gewitter möglich

Am Dienstag bleibt es trotz Wolkenfeldern recht sonnig. Gleichzeitig steigt die Gewitterneigung: Bereits am Vormittag können erste Schauer und Gewitter auftreten. In Gewitternähe sind starke Böen möglich. Die Temperaturen bleiben mit 31 bis 35 Grad unverändert hoch.

Auch am Mittwoch und Donnerstag geht die Hitzewelle weiter. Beide Tage verlaufen wahrscheinlich recht sonnig, bevor sich im Tagesverlauf einzelne, teils kräftige Gewitter entwickeln können. Die Höchsttemperaturen liegen nochmals bei 31 bis 35 Grad am Mittwoch und 30 bis 34 Grad am Donnerstag.