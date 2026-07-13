In Fideris ist am Sonntagnachmittag ein heftiger Brand in einem Gebäude ausgebrochen. Die Rauchentwicklung ist beträchtlich.

Feuer in der Bündner Gemeinde Fideris: Leserreporter machten am Sonntagnachmittag Fotos und Videos, die ein grosses Feuer bei einem Unterstand zeigen. Flammen schiessen aus dem Dach, eine riesige Rauchsäule schraubt sich in die Höhe. Die Kantonspolizei Graubünden bestätigte einen entsprechenden Einsatz gegenüber Blick.

Kurz vor 13 Uhr ging bei der Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Graubünden am Sonntag die Meldung ein, dass ein unter einem Unterstand abgestelltes Wohnmobil brenne, heisst es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei am Montag. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen bereits drei grosse Unterstände auf einer Fläche von rund 70 auf 30 Metern in Vollbrand. In den Unterständen befanden sich verschiedene Fahrzeuge, darunter mehrere Wohnmobile, Baumaschinen, Baumaterialien sowie mindestens ein Lastwagen.

Hundert Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort

Zudem war in einem der Gebäude ein Holzlager untergebracht. Alle drei Unterstände wurden durch das Feuer vollständig zerstört. Ein unmittelbar angrenzender Stall mit Einfamilienhaus wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Das Feuer griff auf den Dachbereich des Gebäudes über.

Rund hundert Angehörige der Feuerwehren Mittelprättigau, Klosters und Davos standen im Einsatz. Sie konnten eine Ausbreitung des Feuers auf das angrenzende Waldgebiet verhindern und den Brand nach rund fünf Stunden unter Kontrolle bringen und löschen. Anschliessend wurde eine Brandwache eingerichtet.

Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen

Aufgrund der hohen Temperaturen und der starken körperlichen Belastung erlitten mehrere Einsatzkräfte Kreislaufprobleme. Sie wurden vor Ort von Ambulanzteams der Spitäler Schiers, Davos und Chur medizinisch betreut.

Es entstand sehr grosser Sachschaden. Die Kantonspolizei Graubünden hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft Graubünden die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.