Videoaufnahmen enthüllen weitere tragische Details

Von Janine Enderli, Redaktorin am Newsdesk

Zwei Minuten, nachdem im Le Constellation das Feuer ausgebrochen war und die Bar in Crans-Montana zur Todesfalle für 41 Menschen wurde, reissen die Videoaufnahmen aus dem Inneren ab. Das vorhandene Material wird von den Ermittlern akribisch ausgewertet – und offenbart immer neue Details.

Wie «24 heures» unter Berufung auf die Aufnahmen berichtet, zögerten einige Gäste im Keller, als sie den Brand bemerkten – und liefen zunächst in einen «geheimen Barbereich», um ihre Jacken zu holen. Dieser improvisierte Garderobenraum befand sich jedoch am entgegengesetzten Ende des Fluchtwegs, wie die Zeitung schreibt.

Diese Entscheidung kostete die Opfer wohl wertvolle Sekunden, wie aus zwei Berichten der Kantonspolizei Wallis hervorgeht, die «24 heures» vorliegen.

«Gäste rennen den Flur entlang in Richtung der sogenannten Flüsterkneipe, wo sich zahlreiche Jacken befinden», heisst es in einem Bericht vom 2. März. Um 1:27:34 Uhr holten Kunden «sichtlich in Eile ihre Jacken ab, bevor sie wieder in den Flur gingen». Schliesslich seien die Menschen, die Sicht getrübt vom Rauch, in unterschiedliche Richtungen gerannt.

Doch nicht nur das: Die Videoaufnahmen zeigen auch, dass die Gäste dabei zweimal an einem Notausgang vorbei liefen, der durch einen Barhocker blockiert war. Niemand konnte diese alternative Fluchtmöglichkeit also nutzen.

Laut der Überlebenden Sofia (16), die bei dem Brand schwere Verbrennungen erlitt, hinderte sie und ihre Freunde der Barhocker daran, die Tür zu öffnen. «Wir haben sofort versucht, den nächstgelegenen Ausgang zu erreichen, aber er war durch einen Stuhl blockiert», erklärte sie bei einer Befragung.

Die Polizei geht davon aus, dass die Gäste die Geschwindigkeit des Feuers unterschätzten. Meine Kollegin Sandra Marschner hat in diesem Protokoll zusammengefasst, wie die Bar innerhalb von 92 Sekunden zur Todesfalle wurde. Die genaue Abfolge der Ereignisse liest du hier.