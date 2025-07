1/6 Zur Wochenmitte wird es noch mal richtig heiss. Foto: Meteo Schweiz

Sandra Marschner

Die Schweiz schwitzt. Seit dem Wochenende hält uns eine Hitzeglocke weiterhin gefangen. Und es geht noch weiter. Zur Wochenmitte schnellt das Thermometer nochmals nach oben. Bis zu 35 Grad gibt es laut Meteo News am Mittwoch im Westen, im Norden knallt die Sonne mit 33 Grad auf uns nieder und im Süden liegen die Temperaturen bei 30 Grad. Über dem Jura und die Alpen ziehen einige Gewitter und Regengüsse.

Zum Eröffnungsspiel der Fussball-Europameisterschaft der Frauen in Basel zeigt der Sommer nochmal so richtig, was er kann. Doch Basel ist vorbereitet: In den Fan-Zonen kann man sich dank Klima-Fächern, Sonnencremespendern, Sonnenschirmen, Erfrischungsstationen und Sprühnebelduschen abkühlen und vor der sengenden Sonne schützen. Und es gibt einen kleinen Trostpreis: Temperaturen über 40 Grad, wie im Mittelmeerraum, bleiben der Schweiz zumindest erspart.

Zum Wochenende kommt die Abkühlung

Am Donnerstag gehen die Temperaturen kaum runter, dafür ziehen verstärkt Gewitter auf. Doch am Freitag ist sie endlich da: die sehnlichst erwartete Abkühlung! Und die Hitzeblase platzt. Im Norden und Westen haben südwestliche Höhenwinde wechselhaftes Wetter mit Schauern und lokalen Gewittern im Gepäck, so Meteo News. Es wird schwülwarm bei Temperaturen um die 28 Grad. Der Süden muss bei 32 Grad hingegen noch etwas länger auf Abkühlung warten.

Am Wochenende gehen die Temperaturen nochmals runter, knapp über 25 Grad setzen dem Schwitzen am Sonntag ein Ende. Weiterhin räblets lokal kräftig – begleitet von Sturmböen. Zum Start in die neue Woche wird es mit Temperaturen um die 23 Grad nochmals kühler. Das tut gut nach dem Hitzefinale des Junis – ein Juni, der mit einem Temperaturüberschuss von 3,8 Grad der zweitwärmste seit Messbeginn war.