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VA Schwester Lehrling
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«Alle im Dorf haben ihn geliebt»:Emotionales Interview mit Jadens Schwester

Drei tote Lehrlinge pro Jahr bei Unfällen
Auch hier starben Jugendliche bei der Arbeit

Er war im ersten Lehrjahr. Diese Woche endete das Leben von Jaden S. in Leibstadt AG abrupt. Der 16-Jährige starb bei einem Arbeitsunfall. Pro Jahr ereilt in der Schweiz im Schnitt drei Lehrlinge dasselbe Schicksal.
Publiziert: 18:00 Uhr
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Lehrling Jaden S. (†16) starb am Mittwoch bei einem Arbeitsunfall.
Foto: zVg

Darum gehts

  • Der 16-jährige Lehrling Jaden S. starb in Leibstadt AG bei einem Unfall mit einem Hubstapler
  • Pro Jahr sterben in der Schweiz drei Lehrlinge bei Arbeitsunfällen, vor allem im ersten Lehrjahr
  • Blick listet weitere Fälle von tödlich verunglückten aus den letzten Jahren auf
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Nicolas LuratiReporter News

Jaden S.* (†16) ist nicht allein. Der Aargauer Lehrling starb am Mittwoch bei einem Hubstapler-Unfall. Jedes Jahr trifft es mehrere Lehrlinge, die bei einem Arbeitsunfall ihr Leben verlieren.

Drei sind es im Durchschnitt pro Jahr, wie die Gewerkschaft Unia in einer Mitteilung diesen Frühling schrieb. Der Grossteil der tödlichen Unfälle passieren im ersten Jahr der Lehre, so die Unia. «Was auf einen eklatanten Mangel an Betreuung gleich zu Beginn der Ausbildung hindeutet.»

VA Bester Kollege von Lehrling
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Félicia Fasel, nationale Jugendsekretärin der Unia, meint zu diesen Todesfällen: «Hinter diesen Zahlen verbergen sich Lebenswege, die schon kurz nach ihrem Beginn zerstört wurden.»

Auch der Lebensweg von Jaden S. wurde beendet, noch bevor der Jugendliche volljährig wurde. Er hinterlässt eine Familie, die trauert. Wie andere junge Lehrlinge, über deren Unglücke bei der Arbeit in den vergangenen Jahren medial berichtet wurde.

16-Jähriger stürzt in Posat FR von Strommast

Einer von ihnen ist ein 16-Jähriger, der im Februar 2025 im freiburgischen Posat an einer Stromleitung arbeitete. Auf einem Feld stand ein Holzmast einer Niederspannungsleitung. Der Lehrling steigt den Mast hoch. Vier seiner Arbeitskollegen arbeiten am Boden.

Der Mast bricht. Der Jugendliche stürzt neun Meter in die Tiefe. Seine Kollegen und die Sanitäter versuchen, den Teenager wiederzubeleben. Vergeblich – er stirbt noch auf der Unfallstelle.

17-Jähriger verunglückt in Schieberschacht in Ausserberg VS

Ein Jahr älter war ein Sanitär-Installateur in Ausbildung, als er auf einer Baustelle in Ausserberg im Oberwallis sein Leben liess. Das Drama geschah im Juni 2022.

Der 17-Jährige arbeitet in einem Schieberschacht. Dabei lässt der Lehrling ein Stromaggregat laufen. Kurz darauf findet ein Arbeitskollege den jungen Oberwalliser im Schacht – tot.

17-Jähriger stürzt bei Seilbahn-Arbeiten in Laax GR 40 Meter in die Tiefe

Ebenfalls 17 Jahre alt ist ein Lehrling, als er im Dezember 2022 an der Luftseilbahn von Laax nach Crap Sogn Gion im Kanton Graubünden arbeitet. Während seiner Wartungsarbeiten erfasst eine Kabine den Jugendlichen.

Zunächst prallt er auf diese Kabine. Dann stürzt er 40 Meter in die Tiefe. Später zeigt ein Sust-Schlussbericht: Der Lehrling war nicht gegen Absturz gesichert, als es zum Unfall kam.

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Längst nicht alle Arbeitsunfälle von Lehrlingen enden tödlich. Die Unia erwähnt in der Mitteilung die Gesamtzahl der jährlichen Arbeitsunfälle von Jugendlichen in Ausbildung – es sind total 23'000. Eine Zahl, die nachdenklich stimmt. Gemäss einem Suva-Bericht hat einer von neun Lehrlingen einen Unfall am Arbeitsplatz.

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