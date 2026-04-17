Die Tiktokerin Alina Vogel gerät nach einem für sie enttäuschenden Besuch der Ausstellung «World of Dinosaurs» ins Kreuzfeuer. Ihr Video sorgt für Streit mit dem Betreiber, der sogar rechtliche Schritte ankündigt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Tiktokerin kritisiert «World of Dinosaurs» in Wädenswil ZH

Betreiber wirft ihr Urheberrechtsverletzung vor, droht mit rechtlichen Schritten

Google-Rezensionen liegen bei durchschnittlich 1,3 Sternen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Nikolina Pantic Redaktorin News

Man kennt es: Die Vorfreude auf einen Freizeitbesuch auf den Videos festhalten und mit der Öffentlichkeit teilen. Eigentlich etwas ganz Normales. Doch genau das ist der Tattoo-Artistin und Tiktokerin Alina Vogel zum Verhängnis geworden, als sie die Ausstellung «World of Dinosaurs» in Wädenswil ZH besuchte. Statt Freude zieht ein Sturm auf – und die ersten Donner grollen bereits.

Als sie ihre Enttäuschung öffentlich macht, stösst das beim Betreiber der Ausstellung auf wenig Verständnis.

Hohe Preise, keine Dinos

In Wädenswil angekommen, ist Vogel enttäuscht und hält ihr Erlebnis auf Video fest. «Ich habe in dem Video neutral den Park und den Preis geschildert als auch den Menschen geraten, nicht dort hinzugehen», sagt sie in ihrem Tiktok-Video.

«Ich finde, dass eine Familie 45 bis 50 Franken liegenlässt, ist zu viel.» Weil sie keine öffentlichen Videos finden konnte, machte die Tiktokerin ein eigenes. Daraufhin meldete sich der Inhaber und drohte ihr mutmasslich mit einer Anzeige. «Obwohl es sich um mein eigenes Video und Tonmaterial handelt», sagt sie. Er sieht das anders. Auf Anfrage sagt der Besitzer Roger Adolfsen gegenüber Blick: «Meine Fotos, Logos und das gesamte Bildmaterial sind urheberrechtlich geschützt und dürfen ohne meine Einwilligung nicht veröffentlicht werden.»

Enttäuschte Dino-Fans

Vogel versteht die Reaktion jedoch nicht. Ihr habe niemand gesagt, dass sie nicht filmen und fotografieren darf. In ihrem Video verweist sie auf die negativen Kommentare. Die Rezensionen auf Google mit durchschnittlich 1,3 Sternen scheinen zu bestätigen, dass die Erwartungen nicht erfüllt werden. «Wenn ich könnte, würde ich keinen Stern geben», steht in einem Kommentar. «Es hat zwar viele Dinosaurier, aber alles etwas lieblos und mehr oder weniger auf einem Fleck», meint ein weiterer Besucher.

«Er findet es nicht okay, dass ich ein ehrliches und neutrales Video mache», ärgert sich die Besucherin. «Man merkt, dass er genau weiss, was er für einen schlechten Park liefert.» Die Enttäuschung sieht die Titkokerin auch in der Verwendung der Bilder, mit denen der Betreiber wirbt. Auf der Website der Dinosaurierwelt bittet der Anbieter um Verständnis. Es handle sich um Bilder von vorherigen Ausstellungen.

Besitzer streitet Drohung ab

Von den enttäuschten Reaktionen weiss der Besitzer nichts: «Google-Rezensionen über Wädenswil habe ich noch nicht gesehen, da ich für diesen Standort nicht auf Google gemeldet bin», erklärt er gegenüber Blick. «Es kommt stark darauf an, mit welchen Erwartungen die Gäste anreisen. Ich betone gegenüber Besuchern und der Presse stets, dass wir ein Museum und kein Vergnügungspark sind.»

Auch streitet er ab, Vogel gedroht zu haben: «Ich habe der Dame einen eingeschriebenen Brief gesendet. Dieser enthält keine Drohungen, sondern weist lediglich sachlich auf die eventuellen weiteren Schritte hin.»

Aussicht auf Versöhnung?

Stimmen Preis und Leistung nicht überein? Der Besitzer meint: «Ich führe diese Ausstellung bereits seit 17 Jahren. Im Vergleich zu anderen Ausstellern sind wir immer die günstigsten in der Schweiz. Die Preise hängen mit dem enormen Aufwand zusammen, den die meisten Menschen nicht kennen.»

Ob Vogel und Adolfsen sich vertragen werden, ist ungewiss: «Der persönliche Kontakt mit der Tiktokerin gestaltet sich als sehr kindisch und abweisend. Ich gehe nicht auf ihre Vorwürfe ein und versuche, absolut sachlich zu bleiben. Seit gestern hat sie ein Hassvideo gegen mich und meine Firma veröffentlicht.»