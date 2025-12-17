Sensationeller Fund in den italienischen Alpen. Ein Naturfotograf entdeckt auf Hunderten Metern Dinosaurierspuren. Sie sollen zu den umfangreichsten Funden ihrer Art gehören.

Darum gehts Sensationelle Dinosaurierspuren im Stelvio Nationalpark entdeckt, umfangreichste in Europa

Abdrücke zeigen Herdenverhalten und mögliche Verteidigungsformationen der Dinosaurier

Spuren sind über 200 Millionen Jahre alt, einige mit 40 Zentimetern Durchmesser Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Die umfangreichsten Dinosaurierspuren in ganz Europa nennt der Präsident der Region Lombardei in Norditalien die Entdeckung. Im Stelvio Nationalpark, wo nächstes Jahr die Olympischen Winterspiele stattfinden sollen, machte ein Naturfotograf den Sensationsfund. Die Dinosaurierspuren erstrecken sich über mehrere hundert Meter.

«Es ist ein regelrechtes Dinosaurier-Tal, das sich über Kilometer erstreckt. Der grösste Fundort in den Alpen und einer der reichsten weltweit», sagte Paläontologe Cristiano Dal Sasso vom Naturkundemuseum in Mailand. Die Abdrücke wurden demnach auf einer nahezu senkrechten Felswand in mehr als 2000 Metern Höhe gefunden.

Die Spuren, auf denen die Zehen und Krallen der Dinosaurier erkennbar sind, sind über 200 Millionen Jahre alt. Einige der Abdrücke haben einen Durchmesser von über 40 Zentimetern.

Schlämme verwandelten sich in Gestein

Der genaue Fundort liegt im Valle di Fraele in der Nähe von Bormio. Vor 200 Millionen Jahren war das Gebiet eine warme Lagune und damit ein ideales Umfeld für die Dinosaurier. Die Forscher vermuten, bei den Tieren habe es sich um Plateosaurier gehandelt.

Die Forscher gehen davon aus, dass die Abdrücke entstanden, als der Boden noch weich und schlammig war. Die damaligen Schlämme haben sich inzwischen in Gestein verwandelt. Die Spuren sind heute deutlich zu erkennen, sogar die anatomischen Details der Füsse der Dinosaurier.

Die Sammlung würde neue Anhaltspunkte über das Verhalten der Dinosaurier geben. Die Fussspuren sind laut einer italienischen Forscherin «ein klares Zeichen dafür, dass sich die Tiere in Herden bewegten». Auch gebe es Anzeichen dafür, dass sich die Dinosaurier zur eigenen Verteidigung in einem Kreis versammelten. «Es handelt sich um ein immenses wissenschaftliches Erbe.»