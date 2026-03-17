Aus Wädenswil ZH wird bald Jurassic Park: Ab dem 28. März beherbergt die Gemeinde die Wanderausstellung «World of Dinosaurs». Die lebensgrossen Modelle sind auf 4000 Quadratmetern zu sehen. Es ist nicht die erste Ausstellung, die Dino-Fans begeistert.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 50 lebensgrosse Dinosaurier kommen ab 28. März 2026 nach Wädenswil ZH

Aufwendiger Aufbau mit 11 LKWs und Spezialkränen

Erwartet werden 25'000 Besucher auf 4000 m² grossem Gelände bis September 2026 War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Nikolina Pantic Projektmanagerin

Wer dachte, dass Dinos nicht mehr existieren, täuscht sich. In Wädenswil ZH ziehen 50 lebensgrosse Dinosaurier im Rahmen der Wanderausstellung «Wolrd of Dinosaurs» an den Zürichsee, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet.

1:07 Sensationsfund in England: 200 Dinosaurier-Fussabdrücke entdeckt

Vom 28. März 2026 bis zum September 2026 können Dino-Fans auf einem rund 4000 Quadratmeter grossen Feld die Urzeit-Echsen bestaunen. Ausgestellt werden vom zwei Tonnen schweren Triceratops bis hin zum 30 Meter langen Diplodocus eine breite Palette an Dinos.

Lebensgetreue Dinosaurier

Der Auf- und Abbau der lebensgetreuen Dinosaurier-Modelle ist aufwendig: Die Ausstellungskosten belaufen sich auf rund 80'000 Franken, wie der Anbieter gegenüber dem «Tages-Anzeiger» erklärt. Beim Auf- und Abbau der Ausstellung seien elf Lkws sowie mehrere Spezialkräne im Einsatz.

Um die erwarteten 25'000 Besucherinnen und Besucher zu begeistern, steckt viel Fleissarbeit hinter der Ausstellung. Laut der Website des Veranstalters wurden alle Modelle unter wissenschaftlicher Anleitung hergestellt.

Eine Ausstellung nicht nur für Dino-Fans

Der Dino-Park richtet sich besonders an Familien und jüngere Urzeit-Echsen-Fans. Gemäss der Website des Veranstalters verfügt die unter dem freien Himmel stattfindende Ausstellung eine vorbereitete Ausgrabestätte für Hobbyarchäologen. Somit können kleine Entdeckerinnen und Entdecker auch Neues dazulernen.

0:46 Seltener Fund in Argentinien: 70 Millionen Jahre altes Dino-Ei entdeckt

Wer den Jurassic-Park-Stars wenig abgewinnen kann, findet in der Ausstellung «Die Nachfahren der Dinosaurier» mit Säbelzahntigern und Mammuts aus «Ice Age» eine Alternative. Die Dinosaurier-Ausstellung in Wädenswil ist nicht die einzige ihrer Art in der Schweiz. Wo du sonst noch Urzeittiere bestaunen kannst:

Als ein Museum den Verkehr lahmlegte

Im Sauriermuseum in Aathal ZH hausen unter anderem sechs echte Dinosaurierskelette aus «eigener Grabung», wie die das Museum kommuniziert. Gemäss Website des Sauriermuseums stellte der Mineralienhändler Hans-Jakob Siber 1977 im familieneigenen Mineraliengeschäft eine Riesenschildkröte aus. Vier Jahre später zeigte er dort das acht Meter lange Skelett eines Edmontosaurus – der Besucheransturm legte daraufhin den Verkehr auf der Hauptstrasse lahm.

Seit 1992 trägt das Dino-Museum Saurier aus der Jurazeit zusammen. Die Ausstellung wird mit echten Bernsteinen, Meteoriten und fossilen Hölzern ergänzt.

Raubdino mit Mageninhalt

Wer auf der Suche nach einem vollständigen Skelett des Dinosauriers Plateosaurus ist, wird im Sauriermuseum in Frick AG fündig. Zahlreiche Fossilien, ein Lehrpfad und ein Film sind neben dem Dino-Skelett ebenfalls Teil der Ausstellung. Auch Raubdinofunde zählen zur Ausstellung. Gemäss Museum ist der fleischfressende Dino samt Mageninhalt ausgestellt: die letzte Beute des Raubdinosauriers, eine Brückenechse.

Dinos aus privater Hand – öffentlich zugänglich

Junge Dino-Fans wandern im Sauriermuseum in Bellach SO auf den Spuren von Dinosaurier nach. Auf rund 350 Quadratmeter präsentiert Stefan Frieden seine öffentliche Privatsammlung. Im Präparatorium können Kind und Kegel beim Freilegen und Präparieren von regionalen Fossilien zusehen.

Wer sich die Füsse vertreten möchte, kann im Steinbruch von Lommiswil SO Dinospuren begutachten. Verschiedene Schilder klären dabei auf, wie die Spuren entstanden sind.