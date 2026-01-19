Nach 15 bis 20 Jahren ist ein Mensch ausgewachsen – beim Tyrannosaurus dauerte es länger. Erst mit etwa 40 sei der Jäger ausgewachsen gewesen, schreibt ein Forschungsteam.

Das Team analysierte versteinerter Beinknochen von 17 Tieren verschiedenen Alters. Einen Grossteil seines Lebens habe er wohl damit verbracht, mit kleineren Raubtieren um Nahrung zu konkurrieren, erläutert das Team um Holly Woodward Ballard von der Oklahoma State University in Stillwater im Fachjournal «PeerJ».

Tyrannosaurier: Wachstum bis 12 Meter und 8 Tonnen

Zu den Spätzündern zu gehören, habe für die Art aber womöglich auch Vorteile gehabt. Im Laufe seines Lebens hätten die Tyrannosaurier eine Vielzahl ökologischer Nischen besetzen können, was die Konkurrenz mit jeweils kleineren oder grösseren Artgenossen minderte. «Das könnte ein Faktor gewesen sein, der es ihnen ermöglichte, am Ende der Kreidezeit als Spitzenprädatoren zu dominieren», sagte Mitautor Jack Horner von der Chapman University in Orange.

Bisher wurde demnach angenommen, dass ein solcher Dinosaurier in der Regel im Alter von etwa 25 Jahren aufhörte, zu wachsen. Bei diesen Analysen seien aber Knochen einbezogen gewesen, die vermutlich gar nicht von Tyrannosauriern stammten, hiess es nun. Ausgewachsen konnte ein T-Rex demnach zwölf Meter gross sein und acht Tonnen wiegen.