Am Wochenende waren es wieder über 30 Grad. Das wird auch in den nächsten Tagen so bleiben. Am Montag kann es sogar zu Unwettern kommen.

Die Schweiz bleibt ein Backofen – bis 36 Grad in dieser Woche!

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schweiz erlebt bis Samstag täglich 32-35 Grad, keine Abkühlung in Sicht

Am Mittwoch sorgt klarer Himmel für perfekte Sicht auf Sonnenfinsternis

Höchsttemperaturen bis 36 Grad, mögliche Wetterabkühlung ab Sonntag mit Regen

Fynn Müller People-Redaktor

Die Hitzewelle in der Schweiz will nicht abreissen. Der Montag startet, wie die letzte Woche aufgehört hat: Temperaturen von über 30 Grad im ganzen Land. Die sehnlichst erwartete Abkühlung bleibt auch diese Woche aus. Bis und mit Samstag sind es jeden Tag zwischen 32 und 35 Grad», sagt Michael Eichmann von Meteo News am Montagmorgen gegenüber Blick.

Zum Wochenstart ist ein Wolkenbruch zu erwarten. «Gegen Nachmittag kann es in den Bergen und teilweise auch im Mittelland zu Gewittern und Platzregen kommen.» Alle Regionen trifft es nicht. «Der Schwerpunkt liegt entlang der Berge», so Eichmann. Die Temperaturen klettern heute auf 32 bis 34 Grad.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

2:40 Nächste Hitzewelle: So wird das Wetter in den kommenden Tagen

Ab Dienstag wirds staubtrocken

Von Dienstag bis Freitag zeigt sich die Schweiz von ihrer heissesten Seite. «Es ist sonnig. Dazu wird die Luft ein bisschen trockener», erklärt Eichmann. Das hat Folgen: «Es bedeutet, dass sich in den Bergen weniger Quellwolken bilden.» Das wiederum führe zu weniger Gewittern. «Am ehesten schlägt das Wetter also am heutigen Montag noch zu.»

Was bleibt, sind Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke. «Wir sind voll in der nächsten Hitzewelle», sagt Eichmann. Bis Ende Woche sind Höchstwerte von 35 Grad drin. «In Basel oder Genf ist es meist noch ein Grad heisser. Dort könnten es auch 36 Grad werden.» Dazu weht ein schwacher Südwest- bis Westwind, tagsüber mit einzelnen auffrischenden Böen.

Sonnenfinsternis mit besten Bedingungen

Am Mittwochabend gibt es in der Schweiz eine Sonnenfinsternis zu bestaunen. Und das Wetter spielt mit. «Es wird keine störenden Wolken am Himmel geben», so Eichmann. «Wir haben Wind aus Nordosten. Er kommt vom Kontinent, nicht vom Meer. So fehlt die Feuchtigkeit, dass sich Regenwolken bilden können.»

Am Wochenende wird das Wetter dynamischer. «Am Samstag selber ist noch nicht so viel los. Es bleibt heiss. Aber: Gewitteraktivität nimmt zu.»

Wirds nächste Woche endlich kühler?

Am Sonntag dann der mögliche Wetterumschwung: «Es gibt einige Wettermodelle, die auf breiterer Front Regengüsse und Gewitter für Sonntag zeigen.» Das würde sich auf den Wochenstart auswirken. «Es ist davon auszugehen, dass es verbreitet nass wird und die Temperaturen dann runtergehen.» Für Details sei es noch zu früh.

Fazit: Diese Woche muss die Schweiz noch schwitzen, bevor es nächste Woche endlich etwas abkühlen könnte.