So viel Wasser verbraucht die Street-Parade-Putzaktion

Nach der Street Parade in Zürich beginnt eine riesige Putzaktion: 300'000 Liter Wasser werden benötigt, damit die Stadt wieder sauber ist.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Nach der Street Parade beginnt das grosse Saubermachen

300'000 Liter Wasser, auch Brauchwasser, für Reinigung des öffentlichen Grunds genutzt

Entspricht Inhalt von 1200 Badewannen laut Entsorgung + Recycling Zürich

Marian Nadler Redaktor News

Am kommenden Wochenende findet in Zürich wieder die Street Parade statt. Die Feiernden hinterlassen jedes Jahr auch jede Menge Abfall. Hinzu kommt der Urin von Tausenden Wildpinklern, der sich nach der grossen Party in der Innenstadt verteilt. Trotzdem gelingt es den Putzcrews von Entsorgung + Recycling Zürich (ERZ) in Zusammenarbeit mit mehreren privaten Reinigungsunternehmen, die Stadt wieder sauber zu bekommen.

Aktuell ächzen weite Teile der Schweiz unter Hitze und Trockenheit. Vielerorts ist Wassersparen angesagt.

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Bahnhofstrasse und Niederdorf werden gesäubert

Am Tag nach der Party wird es viel Wasser brauchen, um Zürich wieder von Dreck und Gestank zu befreien. Blick wollte es genauer wissen – und hat bei Entsorgung + Recycling Zürich (ERZ) nachgefragt.

«Entsorgung + Recycling Zürich ist für die Entsorgung und Reinigung auf dem allgemeinen öffentlichen Grund zuständig», erläutert ERZ-Mediensprecher Tobias Nussbaum. Dazu zählen unter anderem die Bahnhofstrasse, der Stadelhoferplatz und das Niederdorf.

7,5 Millionen Shotgläser

«An der Street Parade und auch an anderen Veranstaltungen greifen wir auf die Nassreinigung asphaltierter Flächen zurück, um klebrige Rückstände und schlechte Gerüche zu beseitigen. Der Wasserverbrauch von ERZ im Rahmen der Street Parade betrug im letzten Jahr hochgerechnet rund 300'000 Liter. Das entspricht dem Inhalt von 1200 gewöhnlichen Badewannen», ergänzt Nussbaum.

Auch 200'000 1,5-Liter-Flaschen oder 7,5 Millionen Shotgläser zu je 0,4 dl könnte man mit dem Street-Parade-Waschwasser befüllen – oder acht Fussballplätze intensiv mit fünf Litern pro Quadratmeter bewässern.

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Es kommt nicht nur Trinkwasser zum Einsatz

Ein grösserer Familienpool mit einem Fassungsvermögen von 50'000 Litern liesse sich sechsmal füllen, ein mittlerer Gartenpool mit einem Fassungsvermögen von 30'000 Litern ungefähr zehnmal. Ein olympisches Schwimmbecken würde mit dem Street-Parade-Wasser allerdings nicht voll. Die 300'000 Liter reichen gerade mal für rund ein Achtel des Füllungsvermögens.

Ein wichtiger Hinweis von ERZ noch dazu: Es handelt sich bei dem Putzwasser nicht nur um Trinkwasser. Ein Teil des Verbrauchs könne mit sogenanntem Brauchwasser abgedeckt werden. Dabei handelt es sich um sauberes Wasser, das jedoch keine Trinkwasserqualität aufweist.

Für den Festperimeter hat der Verein Street Parade indes private Entsorgungs- und Reinigungsfirmen engagiert. Zahlen zum Wasserverbrauch der Firmen kenne man nicht, heisst es vom Medienteam der Street Parade dazu.

Mit dem Zürichsee hat die Stadt Zürich einen grossen Wasserspeicher. Das Wasser dürfte also während der grössten Techno-Party Europas nicht ausgehen.