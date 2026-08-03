«Wildpinkeln ist ein No-Go!»

Uringestank ist oft ein Problem für die Anwohner. Grün Stadt Zürich und das Kantonale Labor Zürich beantworten die wichtigsten Fragen dazu.

Wo riecht es in Zürich besonders stark nach Urin?

Vor allem dort, wo Wildpinkler etwas Privatsphäre finden – etwa in Unterführungen, bei Hecken oder entlang von Mauern.

Was unternimmt die Stadt gegen den Gestank?

Zürich betreibt ein Netz mit über 100 öffentlichen Toiletten und ergänzt dieses dort, wo Bedarf besteht, mit saisonalen Kompotois. Deren Standorte werden jedes Jahr neu festgelegt – auch aufgrund von Rückmeldungen aus der Bevölkerung. Während der Street Parade bleiben die Züri-WC-Anlagen beim Hauptbahnhof bis 3 Uhr nachts geöffnet. Für die WC-Infrastruktur ist der Veranstalter zuständig. Betroffene Flächen werden gereinigt und bei Bedarf mit einem Mittel auf Zitronenbasis behandelt, das die Gerüche überdeckt.

Wie lange bleibt der Uringeruch?

Das hängt stark von der Witterung ab. Ein kräftiger Regenguss spült viele Rückstände weg. Bleibt es hingegen warm und trocken, können Asphalt, Mauern oder andere Oberflächen den Geruch noch längere Zeit abgeben.

Gibt es Orte, an denen sich der Geruch besonders hartnäckig hält?

Ja. Vor allem in Rabatten bleibt Uringeruch oft länger bestehen. Dort darf die Stadtreinigung nicht mit Wasser reinigen, um das Pflanzensubstrat nicht auszuwaschen und die Wurzeln der Pflanzen nicht zu schädigen.

Ist Urin im öffentlichen Raum nur ein Geruchsproblem oder auch ein Gesundheitsrisiko?

Vor allem ein Geruchsproblem. Menschen reagieren sehr sensibel auf Uringeruch. Hygienisch ist das Risiko hingegen gering: Urin ist in der Regel nahezu keimfrei und stellt im öffentlichen Raum normalerweise keine Gefahr für die Gesundheit dar.

Kann man nach der Street Parade noch bedenkenlos in der Limmat baden?

Ja. Laut dem Zürcher Kantonschemiker ist Urin in der Regel nahezu keimfrei und stellt kaum ein Gesundheitsrisiko dar. Selbst wenn alle Besucherinnen und Besucher ihren Urin in die Limmat abgeben würden, wäre dieser im Flusswasser rund 1:3500 verdünnt. Das Problem ist deshalb in erster Linie der Geruch – nicht die Wasserqualität.

Ist öffentliches Urinieren erlaubt?

Wildpinkeln – ein No-Go! In der Stadt Zürich wird mit einer Busse geahndet. Es handelt sich hierbei um den Tatbestand «Beeinträchtigung von öffentlichem und privatem Eigentum».