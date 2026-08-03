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Das sind die besten Outfits der Street Parade
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So schrill ist Zürich 2024:Das sind die besten Outfits der Street Parade

Tipps von Nightlife-Experte Alex Flach
Hier steigen die besten Partys abseits der Street Parade!

Die 33. Street Parade lockt wieder Hunderttausende Partywütige nach Zürich. Doch auch abseits der Massen gibt es zahlreiche Orte zum Feiern. Nightlife-Experte Alex Flach verrät seine Favoriten.
Publiziert: vor 35 Minuten
|
Aktualisiert: vor 17 Minuten
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Am 8. August 2026 wird ums Seebecken wieder geravt.
Foto: Keystone

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Street Parade am 8. August 2026 in Zürich mit 9 Bühnen
  • Friedas Büxe präsentiert erstmals ein Lovemobile – eine Sensation
  • 33. Street Parade: Über 1 Million Besucher erwartet
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Michel ImhofTeamlead People

Punkt 13 Uhr geht am 8. August 2026 in Zürich der Beat und damit die 33. Street Parade rund ums Zürcher Seebecken los. Neu gibt es neun Bühnen, auf der neuen «Young Talent Stage» können junge DJs ihr Können an der grössten Technoparty der Welt beweisen. 

Doch nicht nur an der Paraderoute von Utoquai bis Hafen Enge wird gefeiert, auch abseits gibt es Partys. «In diesem Jahr gibts zwar noch weniger begleitende Daytimer als früher. Nun ist auch noch jene im Haus am Fluss weggefallen», sagt Nightlife-Experte Alex Flach im Gespräch mit Blick. «Dafür stellt der Zürcher Club Friedas Büxe zum allerersten Mal ein Lovemobile – eine kleine Sensation.»

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Spaltung zwischen Techno-Liebhabern

Er beobachtet eine Spaltung innerhalb der Street-Parade-Gemeinde. «Viele bevorzugen emotional-melodiöse elektronische Musik, gerne mit etwas Spiritualität garniert.» Anderen könne der Techno gar nicht genug BPM (Beats pro Minute) haben. «Und auch alteingesessene Techno-DJs mussten ihre BPM-Zahl im Laufe der Jahre beachtlich erhöhen, um im Spiel zu bleiben.»

Der geübte Partybesucher und -kenner wird die Street Parade allerdings anders als die meisten Menschen ums Seebecken angehen. «Mich wird man wahrscheinlich abseits der Strecke und etwas später im Hive und an der Lethargy in der Roten Fabrik finden», sagt er. Und verrät der Blick-Leserschaft, wo vor, während und nach der Street Parade die Partys am besten sind.

Nicht nur ums Seebecken wird am Street-Parade-Weekend gefeiert, sondern in der ganzen Stadt.
Foto: Blick Visuals
1

Lethargy, Rote Fabrik

«Ursprünglich als wortwörtliche Alternative zur kommerziellen Energy im Hallenstadion gegründet, ist die Lethargy in der Roten Fabrik längst selbst die grösste Party am Street-Parade-Wochenende.»

Freitag bis Sonntag, Vorverkauf und Abendkasse, ab 50.40 Franken. 

Die Rote Fabrik beherbergt am Street-Parade-Wochenende drei Tage lang die Lethargy.
Foto: zvg
2

Zurich Music Week OFF-Event, Wasserkirche

«Der Franzose Kangding Ray war für seinen musikalischen Beitrag zum Film Sirāt in diesem Jahr für einen Golden Globe nominiert. An den Filmfestspielen in Cannes erhielt er den ‹Cannes Soundtrack Award›. Und nun spielt er in der Wasserkirche im Rahmen der Zurich Music Week».

Freitag, 7. August 2026, ab 19 Uhr, 28 Franken im Vorverkauf, 35 Franken an der Abendkasse 

In der Wasserkirche gibt es einen Event der Zurich Music Week.
Foto: Keystone
3

Züri Ticket, diverse Clubs

«Vier Clubs besuchen können und nur einmal fünfzehn Franken abdrücken müssen gibts nicht? Gibts doch und zwar jeweils am Freitag vor der Street Parade mit dem Züri Ticket. Dieses Mal mit Friedas Büxe, Supermarket, Klaus und Hive.»

Freitagnacht, 7. August 2026, 15 Franken an der Abendkasse. 

Am Freitagabend kann man für 15 Franken im Hive, Supermarket, Friedas Büxe und im Klaus (Bild) feiern.
Foto: zVg
4

Strassenparade, Hive

Die Bienenstock-Party nach dem Umzug am See startet um 22 Uhr und endet … nun ja: So genau weiss das niemand. Im Sprichwort «Egal, wo du an der Street Parade beginnst, enden tut sie im Hive» steckt viel Wahrheit.

Samstag, 8. August 2026, ab 22 Uhr, 45 Franken im Vorverkauf, auch Abendkasse 

Im Hive wird nach der Street Parade bis Montagmorgen getanzt.
Foto: keystone-sda.ch
5

Ehnär öppis guets, Ziegelhütte

«Der Daytimer nach der Street Parade für Auskennerinnen und Auskenner. Startet um 13 Uhr und an den Decks stehen Kalabrese, Kayyak, Dejan und Gallo. Und das mehr als Grund genug, um hinzugehen.»

Sonntag, 9. August 2026, Tageskasse, 25 Franken 

6

Vibes don’t lie, Gonzo

«‹Irgendwann ist dann auch mal gut mit Techno.› Soll ja Menschen geben, die das sagen. Und für die ist diese Party hier: Um 23 Uhr gehts los, der Eintritt ist frei und auf die Teller kommen Hits, RnB; Hip-Hop und Afrobeats.»

Samstag, 8. August 2026, 20 Franken, von 23 Uhr bis 0 Uhr gratis one way. 

Im Gonzo gibts Abwechslung zur elektronischen Musik.
Foto: zvg
7

Manifest, Supermarket

«Das Partymonster: Den Samstag über ist zwar Pause bis 19 Uhr, aber abgesehen von diesem kleinen Unterbruch kann man hier nonstop seiner Tanzlust Freilauf geben. Und zwar bis in die frühen Morgenstunden des Montags.»

Freitag bis Montag, Tickets ab 17.50 im Vorverkauf. 

Im Supermarket steigt eine lange Party – mit Pause während der Parade.
Foto: zVg
8

Büxenparade, Friedas Büxe

«In diesem Jahr stellt die Friedas Büxe zum allerersten Mal überhaupt ein Lovemobile. Da darf die traditionelle Büxenparade für danach natürlich nicht fehlen, und die startet Tantchen-Frieda-gewohnt um 23 Uhr.»

Samstag, 8. August 2026, Tickets 30 Franken im Vorverkauf, 35 Franken an der Abendkasse. 

Friedas Büxe hat heuer zum ersten Mal ein Lovemobile an der Street Parade.
Foto: jan hedlund
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