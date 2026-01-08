Zürich wird dieses Jahr erneut zum Hotspot für Kultur, Musik, Sport und Partys. Damit du ja nichts verpasst, haben wir hier die spannendsten Events des Jahres für dich zusammengefasst.

Diese Events in Zürich 2026 solltest du nicht verpassen

Darum gehts Zürich bietet 2026 Highlights wie Festivals, Events und kulturelle Erlebnisse

Top-Events: Zürcher Philosophie Festival, Photo Schweiz, Sächsilüüte und mehr

Gunda Bossel SEO-Redaktorin

Zürich bietet 2026 nicht nur grosse Highlights, sondern auch kleine, besondere Erlebnisse abseits des Mainstreams. Von charmanten Open-Air-Konzerten am See über exklusive Kunstausstellungen bis zu Mitmach-Events für die ganze Familie: Hier findest du für jeden Geschmack etwas, egal ob du neue Leute treffen, tanzen, staunen oder einfach einen besonderen Tag in der Limmatstadt verbringen willst.

Januar – Treffen der Denker und Denkerinnen

Zürcher Philosophie Festival (22. bis 24. Januar): Beim Philosophie Festival erwarten dich spannende Vorträge von renommierten Denkern. Egal, ob du über Leben, Ethik oder Gesellschaft diskutieren willst, hier kannst du deine Gedanken auf die Probe stellen und neue Perspektiven entdecken.

Februar – Farben, Fotos und Eiskunst

Photo Schweiz (6. bis 10. Februar): Die grösste Fotografie-Werkschau der Schweiz zeigt beeindruckende Bilder aus allen Genres, perfekt für alle Fotografie-Fans, die sich inspirieren lassen wollen.

Züri Karneval (20. bis 22. Februar): Bunt, laut und fröhlich – beim Zürcher Karneval erwarten dich Festzeltstimmung, Musik und ausgelassene Feierlaune mitten in der Altstadt im Niederdorf.

Art on Ice (26. Februar bis 7. März): Eiskunstlauf auf höchstem Niveau – internationale Stars tanzen zu Livemusik durch spektakuläre Choreografien, ein Must-see für alle Fans von Sport und Show.

März – Musik und Frühlingserwachen

M4music (20. bis 21. März): Das Festival bringt Schweizer Popmusik, Live-Acts und Expertinnen sowie Experten zusammen. Perfekt, um neue Bands zu entdecken und Einblicke in die Musikszene zu bekommen.

Kirschblüten in Zürich: Wenn die ersten Blüten die Stadt zartrosa färben, verwandeln sich Parks und Alleen in traumhafte Fotospots. Ideal für Spaziergänge – und um die ersten Frühlingsgefühle zu geniessen.

April – Laufen und Tradition

Zürich Marathon (12. April): Laufe durch die Innenstadt und entlang des Zürichsees. Ein sportliches Highlight für Läuferinnen und Läufer und das Publikum gleichermassen.

Mai – Bikes, Mode und Tanz

Cycle Week (28. bis 31. Mai): Das Festival für Radfans. Testfahrten, Stunts und Shows machen die Stadt zum Treffpunkt für alle Velobegeisterten.

Kreislauf 345 (30. bis 31. Mai): Mode, Kunst und Design – rund 80 Shops und Ateliers öffnen ihre Türen. Ein Paradies für Fashionistas und Kreative.

Zürich Tanzt (7. bis 10. Mai): Von Workshops bis Shows – das Festival bringt Tanzbegeisterte zusammen und sorgt dafür, dass die ganze Stadt in Bewegung kommt.

IIHF Ice Hockey World Championship (15. bis 31. Mai): Internationale Eishockey-Topteams kämpfen auch in Zürich um den Titel. Ein sportliches Highlight für Fans aus der ganzen Welt.

Juni – Kunst, Pride und Open Air

Zurich Art Weekend (12. bis 14. Juni): Ausstellungen, Talks und Kunsthighlights machen auch eingefleischte Kunstfans sprachlos.

Zurich Pride Festival (19. bis 20. Juni): Bunt, laut und fröhlich – die LGBTQ-Community feiert mit der ganzen Stadt und setzt ein tolles Zeichen für Gleichberechtigung. Im Anschluss finden zahlreiche Partys statt und es wird bis tief in die Nacht gefeiert.

Lake and Sound Festival (19. bis 21. Juni): Boutique-Open-Air-Festival am Zürichsee mit Livemusik von Marc Sway vor traumhafter Kulisse in Rapperswil SG.

Oper für alle (26. bis 28. Juni): Kostenlose Opernaufführung auf dem Sechseläutenplatz – ein Highlight für Musikfans aller Altersgruppen. Picknick und Campingstuhl nicht vergessen!

Juli – lateinamerikanisches Feeling und Kino

Caliente! – Europas grösstes Latin-Festival (3. bis 5. Juli): Südamerikanische Musik, Streetfood und Marktstände sorgen für heisse Stimmung mitten im Zürcher Kreis 4.

Allianz Cinema – Open-Air-Kino am Zürichsee (16. Juli bis 16. August): Seit über 30 Jahren zieht das Open-Air-Kino über 50'000 Filmfans vor die grosse Leinwand, die sich majestätisch aus dem See erhebt, Klassiker und neue Filme unter Sternenhimmel inklusive.

August – Musik, Parade und Theater

Zurich Music Week (3. bis 9. August): Workshops, Masterclasses und Talks rund um elektronische Musik. Ein Muss für Fans des Elektro und die, die es noch werden wollen.

Seenachtfest Rapperswil-Jona (7. bis 9. August): Traditionelles Spektakel am Zürichsee. Lichtershow, Musik und Feuerwerk verzaubern die ganze Familie.

Street Parade (8. August): Die grösste Technoparade der Welt tanzt am Zürichsee, Hunderttausende Menschen feiern gemeinsam zu elektronischen Beats. Nach der Parade finden in der ganzen Stadt zahlreiche Partys statt.

Zürcher Theater Spektakel (13. bis 30. August): Internationales Theaterfestival mit spektakulären Performances direkt am Zürisee, für Kulturbegeisterte ein jährliches Highlight. Auf dem Festgelände kann man sich gut vertun, für Kulinarik ist ausreichend gesorgt.

Weltklasse Zürich (26. bis 27. August): Weltklasse-Athleten und -Athletinnen liefern sich spannende Wettkämpfe im Stadion Letzigrund.

Zürich Open Air (28. bis 29. August und 4. bis 5. September): Musikfestival mit internationalen Top-Acts, ein absolutes Must für Festivalfans.

September – Design, Museen und Tradition

Zurich Design Weeks (17. bis 27. September): Das schweizweit grösste Designfestival lädt zu Talks, Ausstellungen und Workshops, mit viel Inspiration für Fans von schönen Dingen.

Lange Nacht der Zürcher Museen (5. September): Die Zürcher Museen öffnen bis spät in die Nacht und bieten spannende Programme.

Knabenschiessen (12. bis 14. September): Traditionelles Volksfest mit Schiesswettbewerben, Jahrmarkt mit Bahnen und Feststimmung rund ums Albisgüetli.

Zurich Film Festival (24. September bis 4. Oktober): Premieren, Stars und internationale Filme – für Cineastinnen und Cineasten ein Highlight des Jahres. Mit etwas Glück siehst du bekannte Promis in der Stadt.

Oktober – Weltfinale Street Dance

Red Bull Dance Your Style (24. Oktober): Erstmals in Zürich findet das Weltfinale der internationalen Street-Dance-Szene im Hallenstadion statt.

November – Kurzfilm und Wein

Internationale Kurzfilmtage Winterthur (3. bis 8. November): Die besten Kurzfilme aus aller Welt – perfekt für Filmfans mit wenig Zeit.

Expovina Weinausstellung (29. Oktober bis 12. November): Weinverkostung auf Zürichsee-Schiffen – Genuss pur für Liebhaber:innen edler Tropfen.

Weihnachtsmärkte (19. November, 23. und 24. Dezember): Richtig weihnachtlich geht es an den vielfältigen Zürcher Weihnachtsmärkten zu und her, die bereits im November starten.

Dezember – Advent und Silvester

Märlitram (November bis Dezember): Kinder dürfen im weihnachtlich gestalteten Tram durch die Innenstadt kurven und sich von Engeln Märchen vorlesen lassen.

Zürcher Silvesterlauf (13. Dezember): Traditioneller Lauf durch Zürich mit diversen Kategorien. Ein festlich-sportlicher Jahresabschluss mit stimmungsvoller Atmosphäre, sei es für Läuferinnen und Läufer, als auch für das Publikum.

Silvester in Zürich (31. Dezember): Feiern, Feuerwerk und Party-Highlights am Seebecken. So startest du perfekt ins neue Jahr.