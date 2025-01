2025 steht in der Schweiz ganz im Zeichen der Grossanlässe, und an gewissen Daten werden die Augen der ganzen Welt auf uns gerichtet sein. Welche Events das genau sind und wann sie stattfinden, erfährst du hier.

Auf einen Blick 2025 wird ein Jahr voller Spektakel, Sport und guter Stimmung

Eurovision Song Contest findet in Basel statt, Imagine Dragons in Zürich

Schnall dich an – 2025 wird in der Schweiz ein Jahr voller Spektakel, Sport und guter Stimmung! Ob auf den Pisten, in den Stadien oder mitten im Festgetümmel – hier ist bestimmt auch für dich die eine oder andere Sause dabei.

Auch die SBB zieht mit und begegnet den insgesamt über 1400 Events mit sage und schreie 1600 Extrazügen. Zum Vergleich: Im letzten Jahr waren es nur deren 650. Markier dir also am besten heute schon die Highlights im Kalender und mach dich bereit für ein Jahr, das nach Erinnerungen schreit.

Januar

Skiweltcup

Für Ski-Enthusiasten startet das Jahr mit Hochklasse-Events im Berner Oberland und Wallis. Diese finden wie folgt statt:

11.–12. Januar 2025, Weltcup in Adelboden BE

17.–19. Januar 2025, Lauberhornrennen in Wengen BE

22.–23. Februar 2025, Crans-Montana VS, Skiweltcup der Damen

Mehr Infos und regelmässige Updates zur FIS findest du hier.

WEF World Economic Forum in Davos

Vom 20. bis 25. Januar 2025 werden über 2500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Kultur zum Jahrestreffen des World Economic Forum in Davos GR anreisen. Während dieser Tage wird Davos zum Zentrum internationalen Austauschs. Regelmässige News und Updates zum WEF kannst du hier lesen.

Februar

Art on Ice

Die berühmte Eisshow kehrt vom 6. bis 9. Februar 2025 zurück ins Zürcher Hallenstadion und präsentiert erstklassigen Eissport mit Tanz und Akrobatik und internationalen Musik-Top-Acts live auf der Bühne. Tickets und weitere Infos gibts hier.

Biathlon-Weltmeisterschaften Lenzerheide GR

Erstmals finden vom 12. bis 23. Februar 2025 die Biathlon-Weltmeisterschaften in der Schweiz statt. Dies auf der schönen Lenzerheide, wo sowohl das sportbegeisterte Publikum als auch Outdoor- und Naturfreunde und die sportlichen Teilnehmenden auf ihre Kosten kommen. Hier kannst du mehr erfahren.

White Turf in St.Moritz GR

Ein Event der exklusiven Spitzenklasse, spannender Pferderennsport, schickes Catering, Musik- und Kunstdarbietungen – alles eingebettet in eine einzigartige Landschaft. Das White Turf findet vom 2. bis 16. Februar statt und spricht insbesondere Freunde des gehobenen Lifestyles an. Gut zu wissen und spannender Fakt: An den Family Days am 8. und 15. Februar gibts ein tolles kostenloses Familien- und Kinderprogramm!

März

Basler Fasnacht

Die Basler Fasnacht zieht die Stadt vom 10. bis 12. März in ihren Bann: Rund 20'000 verkleidete Menschen sind musizierend unterwegs und präsentieren ihre kunstvoll gestalteten Laternen und Kostüme. Dieses farbenfrohe Spektakel begeistert viele kulturell Interessierte und Touristen, die die Stadt dafür sogar von weit her besuchen.

Engadin Skimarathon

Wusstest du das? Der Engadin Skimarathon ist die grösste Breitensportveranstaltung der Schweiz und der weltweit zweitgrösste Langlaufevent. Seit 1969 stellen sich jedes Jahr am zweiten Sonntag im März Tausende von Teilnehmenden der Herausforderung, die Marathonstrecke von Maloja bis S-chanf zu bewältigen. Dieses Jahr ist es am 9. März so weit, hier gehts zu den Rennen.

April

BEA 2025

Die grösste Frühlingsmesse der Schweiz findet vom 25. April bis 4. Mai in Bern statt. Die Ausstellung vereint Landwirtschaft, Gewerbe und Industrie unter einem Dach und zieht Fachleute, Unternehmer und interessierte Besucherinnen und Besucher aus verschiedensten Branchen an. Über 600 Tiere begeistern Gross und Klein und bringen Natur in die Hauptstadt.

Internationales Festival des Fantasy-Films in Neuchâtel (NIFFF)

Das Festival hat sich seit der ersten Durchführung im Jahr 2000 zu einem wichtigen Treffpunkt gemausert. Mit seiner sorgfältigen Programmgestaltung und internationalem Flair zieht es Fans von Fantasy, der digitalen Kreation und asiatischem Kino an. Hier gehts zum Programm.

Sechseläuten 2025

Das Sechseläuten, geliebte Tradition zum Frühlingsbeginn in Zürich. Neben kostümierten Zunftmitgliedern prägen Musikkapellen, Pferde, Blumen, Fahnen und der explodierende «Böögg» das Fest. Im 2025 findet der Event am 28. April 2025 statt.

Mai

Fantasy Basel 2025

Vom 29. bis 31. Mai können sich in der Messe Basel Fans von Science-Fiction, Kinofilmen, Game Design und Fantasy austauschen. Neben berühmten Stars aus Serien sind auch internationale Comiczeichnerinnen oder Game-Profis mit vom Start. Die Fantasy Basel zieht jedes Jahr unzählige Familien und Technikbegeisterte an. So war es hier letztes Jahr.

Imagine Dragons im Letzigrundstadion

Nach sieben Jahren kommt die Erfolgsband aus Las Vegas endlich zurück in die Schweiz und rockt am 31. Mai eine exklusive Show im Herzen von Zürich. Tickets sind derzeit noch erhältlich.

Eurovision Song Contest

Basel wird beben: Dank des Siegs von Nemo mit dem Lied «The Code» beim Wettbewerb 2024 in Malmö wird der 69. Eurovision Song Contest am 17. Mai 2025 in Basel stattfinden. Tickets sind zwar Mangelware, die Stimmung in den Strassen der Stadt am Rhein wird trotzdem grandios sein.

Juni

Art Basel

Vom 19. bis 22. Juni heisst die Art Basel wieder das kunstinteressierte Publikum aus aller Welt willkommen. Die «New York Times»bezeichnete diese Ausstellung als «Olympiade der Kunst», die «Vogue» als «Das schönste temporäre Museum der Welt» und die Pariser «Le Monde» als «Die Beste der Welt». Alles zur Ausstellung findest du hier.

Juli

Fussball-EM der Frauen 2025

Die Schweiz ist Gastgeber der Fussball-Europameisterschaften der Frauen. Die 14. Ausgabe des Turniers findet vom 2. bis 27. Juli statt.

Gastgeberstädte sind:

St. Jakob-Park, Basel

Stadion Wankdorf, Bern

Stade de Genève, Genf

Stadion Letzigrund, Zürich

Arena St. Gallen, St. Gallen

Allmend Stadion Luzern, Luzern

Arena Thun, Thun

Stade de Tourbillon, Sion

Alle Infos, Resultate und Kommentare zu den Spielen findest du jeweils hier.

Montreux Jazz Festival

Das Montreux Jazz Festival, ein musikalisches Highlight, findet vom 4. bis 19. Juli in Montreux statt. Musikliebhaber, Jazz-Fans und internationale Gäste erleben hier ein vielseitiges Programm, das von renommierten Auftritten und einzigartigen Darbietungen geprägt ist. Hier gehts zum Programm und zu den Tickets.

August

Ed Sheeran im Letzigrundstadion

Der globale Superstar hat eine weitere Reihe von Europakonzerten im Rahmen seiner «Mathematics-Tour» angekündigt. Die beiden Schweizer Konzerte finden am 2. und 3. August im Stadion Letzigrund statt, für das Zusatzkonzert am gibts hier derzeit noch Tickets.

Street Parade Zürich

Am 9. August verwandelt sich Zürich anhand der Street Parade wieder in eine pulsierende Feierzone. Hunderttausende von Electro- und Techno-Begeisterten feiern und tanzen rund um das Seebecken. Weitere Informationen hier.

Locarno Film Festival

Vom 6. bis 16. August verzaubert die Piazza Grande in Locarno TI erneut als Kinosaal. Während elf Tagen werden in Locarno Hunderte Filme in diversen Reihen, Retrospektiven und im Wettbewerb um den Goldenen Leoparden und weitere Spezialpreise präsentiert. Hier gehts zum Programm.

Eidgenössisches Schwing- und Älplerfest Glarnerland

Vom 29. bis 31. August findet auf dem Flughafen Mollis das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest statt. Das grosse Stelldichein der besten Schwinger zieht Schwingbegeisterte und Älpler-Fans aus der ganzen Schweiz an. Mehr Infos findest du hier.

September

Weltklasse Zürich

Am 28. August treten die besten Leichtathleten der Welt auf und bieten Sport auf höchstem Niveau. Dieses Event zieht nicht nur internationale Sportfans und lokale Leichtathletik-Enthusiasten an, sondern auch Olympiateilnehmende und Weltrekordhaltende, die in Zürich um die begehrten Siegerplätze kämpfen. Mehr dazu hier.

Zürich Film Festival (ZFF)

Jeden Herbst besuchen Tausende Filmfans sowie Medien- und Filmschaffende das Zurich Film Festival (ZFF), um einen der rund 100 Filmen zu sehen und vielleicht sogar einen Blick auf den einen oder anderen Promi zu erhaschen, denn hier ist man hautnah an den Stars.

Oktober

Swiss Indoors Basel

Vom 18. bis 26. Oktober präsentieren die Swiss Basel im Rahmen der ATP-Tour einmal mehr die Tennis-Weltklasse. Im Endspurt auf die ATP-Finals in Turin treffen die Stars von heute und morgen aufeinander und lassen die Filzbälle fliegen. Hier gehts zum Event.

Dezember

Spengler Cup Davos

Der Spengler Cup findet dieses Jahr vom 26. bis 31. Dezember statt und ist das älteste und renommierteste internationale Eishockey-Turnier der Welt. Alle teilnehmenden internationalen Mannschaften werden vom Gastgeber HC Davos eingeladen. Infos zum Hockeyzirkus gibts hier.