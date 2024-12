Foto: IMAGO/Sports Press Photo

Auf einen Blick Tickets für die UEFA Women’s EURO 2025 sind heiss begehrt



Wiederverkaufsplattformen bieten kurzfristig Chancen auf Tickets

Welche Möglichkeiten gibt es noch, Tickets für die UEFA Women’s EURO 2025 zu ergattern?

Tickets sind heiss begehrt. Schon die erste Verkaufsrunde im Oktober sorgte für einen Ansturm – 210’000 Tickets sind bis jetzt weg. Besonders beliebt? Klar, die Schweiz-Spiele. Nach der Auslosung stehen die Termine aller Teams fest, und die nächste Verkaufsrunde kommt bald. Also: Kalender raus und startklar sein! Falls es wieder nicht klappt, keine Panik: Im Frühling öffnet die Wiederverkaufs-Plattform. Deine Chance kommt. Der Tipp von Sarah Akanji: Wenn du Überraschungen magst, dann hol dir deine Tickets schon vor der Verlosung in deinem Lieblingsstadion. Ich bin überzeugt, egal welche Teams antreten werden – es wird ein grossartiges Erlebnis. Und es kann auch eine Möglichkeit sein, sich von einem neuen Team begeistern zu lassen!

Gibt es Chancen, Tickets für den Viertelfinal zu bekommen?

Viele Karten für die K.-o.-Runden sind bereits weg. Kein Wunder, schliesslich zählen Halbfinals und Finale zu den Highlights. Es ist davon auszugehen, dass auch diese Spiele zu jenen gehörten, die in der ersten Verkaufswelle blitzschnell vergriffen waren. Das eigentliche Problem? Niemand kann vorhersagen, welche Teams wann und wo spielen, weil die Gruppensieger und -zweiten erst im Turnierverlauf feststehen. Genau deshalb könnten die Wiederverkaufsplattformen auch ganz kurzfristig deine Chance sein, falls jemand seine Tickets freigibt. Flexibel bleiben lohnt sich. Der Tipp von Sarah Akanji: Ich wünsche natürlich allen Fussballfans, dass sie Tickets bekommen. Als Plan B empfehle ich Public Viewings, welche es an verschiedenen Standorten geben wird – check doch kurz ab, ob es auch in deiner Stadt eines gibt. Falls nicht: organisier mit deinen Freund:innen selbst eines!

Was lässt sich über die Stadionauslastung sagen?

Die UEFA Women’s EURO 2025 könnte in der Schweiz ein einzigartiges Fussballfest werden. Bei der letzten EURO in England 2022 strömten 574’875 Fans in die Stadien, mit einem Schnitt von knapp 18’500 Zuschauern pro Spiel. Das Finale im Wembley-Stadion war mit 87’192 Fans ausverkauft und ein absoluter Gänsehautmoment. Die Schweiz hat mit ihren kleineren, kompakteren Stadien eine andere Ausgangslage – dafür aber die Chance auf eine noch intensivere Atmosphäre. Ob das Publikum hier ähnliche Begeisterung zeigt? Die Voraussetzungen für volle Ränge sind da, jetzt liegt es an den Fans. Der Tipp von Sarah Akanji: Kleinere Stadien bedeuten nicht schlechtere Stimmung! Bei den letzten drei Nati-Heimspielen (gegen Australien, Frankreich und Deutschland) war die Stimmung fantastisch. Aber für die UEFA Women’s EURO 2025 geht sicher noch mehr! Wir haben noch ein halbes Jahr Zeit, unsere Stimmorgane bei Ligaspielen der Frühlingsrunde auf Hochtouren zu bringen.

Wie machst du dich als Fan fit für das grosse Turnier?

Die beste Vorbereitung beginnt schon jetzt. Tauche in die Welt des Frauenfussballs ein: Alle Spiele der AXA Women’s Super League kannst du im Stream verfolgen, und auf DAZN bringt dir die Champions League der Frauen die künftigen UEFA Women’s EURO 2025-Stars direkt nach Hause. Für alle News rund um den Frauenfussball bietet Blick übrigens eine praktische Übersicht. So wirst du bis zum Turnierstart zum echten Insider. Der Tipp von Sarah Akanji: Die AXA Women’s Super League ist im Moment super-spannend! Nach einer Winterpause geht es im Februar weiter – geh unbedingt live vor Ort an ein Spiel deiner Wahl. Ich bin mir sicher, du wirst nicht enttäuscht werden und wirst automatisch vom Fussballfieber angesteckt.

Wie konkurrenzfähig ist die Schweizer Frauen-Nati momentan wirklich?

Die Nati zeigt immer mehr Potenzial. Vor einigen Wochen gab es ein bitteres 0:6 gegen Deutschland und ein vielversprechendes 0:1 gegen England (Testspiele), doch die Richtung unter Pia Sundhage stimmt. Die Ergebnisse mögen schwanken, aber die Entwicklung ist spürbar. Wo die Wahrheit liegt? Das wird erst die UEFA Women’s EURO 2025 zeigen. Bis dahin heisst es: dranbleiben, wachsen, überraschen. Der Tipp von Sarah Akanji: Die Schweiz hat sich gleich mit den Favoritinnen fürs Turnier gemessen – und meines Erachtens sehr gut abgeschlossen. Im Sommer werden wir Heimvorteil geniessen – mit der Unterstützung von zahlreichen Fans. Mit dem aktuell starken Kader und der idealen Staff-Zusammensetzung bin ich sehr optimistisch, dass die Schweiz ihr bisher bestes Turnier spielen wird und sich für die Endrunden qualifiziert.

Welche Spielerinnen stehen bei der UEFA Women’s EURO 2025 besonders im Fokus?

Wer zu den absoluten Stars gehört, verrät das ESPN FC Women’s Rank. Dieses Ranking wurde im November durch eine Abstimmung unter führenden Fachleuten erstellt, darunter renommierte Trainerinnen und Trainer aus Europa und Übersee. An der Spitze steht Spaniens Aitana Bonmatí, die brillante Spielmacherin des FC Barcelona. Neben ihr gehören auch Norwegens Caroline Graham Hansen, Bonmatís Teamkollegin bei Barcelona, und Englands Lauren James, die mit ihrer Vielseitigkeit beim FC Chelsea beeindruckt, zu den absoluten Stars. Die Engländerin Keira Walsh, ebenfalls im Dienste Barcelonas, glänzt mit ihrer Spielintelligenz und Passgenauigkeit. Und nicht zu vergessen: Spaniens Mariona Caldentey, deren Technik und Abschlussstärke sie zu einer unverzichtbaren Angreiferin machen. Diese fünf Europäerinnen zählen zu den besten der Welt und werden bei der EM garantiert für magische Momente sorgen. Der Tipp von Sarah Akanji: Ich freue mich zusätzlich besonders auf die brillanten Youngsters, die in den letzten Jahren aufgeblüht sind, wie beispielsweise: Salma Paralluelo, Jess Park, Cora Zicai oder Esmee Brugts. Im Schweizerteam bin ich sehr gespannt auf die jungen Aufsteigerinnen: Sydney Schertenleib, Iman Beney und Naomi Luyet. Watch them und lasst euch von ihren Fussballkünsten verzaubern!

Welche Spiele sind die absoluten Must-sees?

Ein Highlight wird zweifellos das Duell zwischen den Niederlanden und Frankreich am 13. Juli in Basel. Warum? Es ist der letzte Spieltag der Hammergruppe D – und gut möglich, dass beide Teams alles geben müssen, um ins Viertelfinale einzuziehen. Ebenfalls in Gruppe D: England! Das sorgt für zwei weitere Kracher: England gegen Frankreich am 5. Juli und England gegen die Niederlande am 9. Juli, beide in Zürich. Der Tipp von Sarah Akanji: Ein «Must-see» ist natürlich auch das Eröffnungsspiel. Die Schweiz spielt am 2. Juli im «Joggeli» gleich gegen Norwegen, jenes Team mit den grössten Namen in der Gruppe A. Mit dabei: die bereits erwähnte Caroline Graham Hansen, Guro Reiten von Chelsea und die Ex-Weltfussballerin Ada Hederberg von Lyon. Wir erinnern uns: Schon an der WM 2023 spielte die Nati gegen die Norwegerinnen. Ausserdem empfehle ich das Spiel zwischen Deutschland und Schweden am 12. Juli im Letzigrund. Ein Duell mit viel Tradition, das 1995 und 2001 sogar der EURO-Final war!

Wie wirst du Teil des Teams hinter der UEFA Women’s EURO 2025 ?

Die UEFA Women’s EURO 2025 lebt von Menschen, die mit Herz und Engagement dabei sind – und du kannst einer davon sein! Als Volunteer bist du in den Stadien, Fanzonen oder Innenstädten mittendrin und hilfst mit, das Turnier zu einem unvergesslichen Event zu machen. 2’500 Freiwillige werden gesucht, um die Organisation zu unterstützen, Besucher zu betreuen und das Gesicht des Turniers zu sein. Ob Akkreditierung, Medienarbeit oder Ticketing – vielfältige Aufgaben warten auf dich. Bewirb dich jetzt auf volunteercommunity.uefa.com. Du solltest am 15. Juni 2025 mindestens 18 Jahre alt sein. Nach einem Training im Frühjahr startet dein Einsatz im Sommer. Werde Teil eines Teams, das Geschichte schreibt. Der Tipp von Sarah Akanji: Das Schöne am Frauenfussball ist nicht nur der Fussball selbst, sondern die Community, welche ihn begleitet. Ich freue mich über alle, die Teil der Frauenfussballfamilie werden und hoffentlich auch über die UEFA Women’s EURO 2025 hinaus für den Frauenfussball engagiert bleiben. Ich bin mir sicher, zusammen schaffen wir noch Grosses!