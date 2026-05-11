Zürichs Letten-Opening endet im Abfall-Chaos: Influencer Adrian Moucharfiech filmt am Sonntagmorgen Müllberge an der Limmat. Sein Video geht viral. Nicht alle sind einverstanden mit seiner Kritik.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Hunderte feierten in Zürich am Samstag, danach blieb Müll zurück

Influencer Adrian Moucharfiech kritisiert Müllberge, sein Video sorgt für Diskussionen

Instagram-Video über 300'000 Mal angeschaut, Meinungen zur Sauberkeit gespalten

Am Wochenende fand in Zürich das Letten-Opening statt. Direkt an der Limmat tanzten am Samstag Hunderte Partylustige bis tief in der Nacht. Am Sonntag das böse Erwachen: Rund um den Oberen Letten sammelten sich tonnenweise Abfall, wie Videos auf Social Media zeigen.

Besonders empört zeigt sich der Schweizer Influencer Adrian Moucharfiech (34), auch bekannt als «De Winterthurer». Als er am Sonntagmorgen beim Letten joggen geht, traut er seinen Augen kaum. «Überall liegt Abfall, sogar in der Limmat. Das ist ein absoluter Skandal», regt er sich in seiner Instagram-Story auf.

Der Influencer läuft einmal den gesamten Letten ab, filmt die Abfallberge und stellt das Video anschliessend ins Netz. Die Reaktionen lassen nicht lange auf sich warten. «Der Wunsch nach einer grünen Stadt wird von den jungen Grünen gefordert, aber selbst nicht umgesetzt», kommentiert die Schweizer TV-Köchin Meta Hiltebrand (43) und fügt an: «Traurig, dass alle zuschauen, sich vor Ort aber niemand einsetzt.» DJ Antoine (50) fordert «hohe Bussen».

Video spaltet die Gemüter

Fast 300'000 Mal wurde das Abfall-Video allein auf Instagram bereits angeschaut. Neben den Leuten, die sich über den Abfall aufregen, gibt es auch jene, die das Video von Adrian Moucharfiech kritisieren. «Warum filmst du genau dann, wenn am Abend vorher eine bewilligte Party am Letten stattgefunden hat?», heisst es. Ein anderer kritischer Nutzer schreibt: «Warst du noch nie an der Street Parade? Da sieht es am Morgen danach jeweils gleich aus. Zwei Stunden später glänzt alles wieder.»

1:28 «Ich bin schockiert»: Influencer muss nach Zürcher Letten-Party durch Müllberge joggen

Dem Winterthurer wird vorgeworfen, er würde mit seinem Video ein falsches Bild der Limmatstadt verbreiten. «Zürich ist einer der saubersten Städte der Welt, und das sage ich als jemand, der seit 2011 ständig im Ausland unterwegs ist», schreibt ein Nutzer.

Influencer wehrt sich

Adrian Moucharfiech betont auf Anfrage von Blick, dass er das Video nicht aus Sensationslust veröffentlicht habe. «Es geht mir ums Anliegen und um die Sensibilität dafür, dass Müll nicht in die Limmat gehört.» Er habe am Sonntagmorgen gegen 7.30 Uhr bei einer Joggingrunde am oberen Letten die grossen Abfallberge entdeckt. «Ich war extrem schockiert. Teilweise hat der Müll sogar meinen Joggingweg blockiert.» Moucharfiech habe einen Velofahrer angetroffen, der sich ebenfalls über die Situation geärgert hat.

Besonders stört den Influencer, dass sich Abfall direkt im Wasser befunden habe. «Grundsätzlich habe ich Verständnis dafür, dass bei einer Veranstaltung Müll entsteht. Aber eine Grenze ist überschritten, wenn Müll in der Limmat landet.» Es sei der falsche Ansatz, zu denken, «der Müll wird ja später sowieso entsorgt». Ihm fehle dabei «der Nachhaltigkeitsgedanke». Gleichzeitig appelliert Moucharfiech an die Veranstalter solcher Events. «Da muss man genügend Entsorgungsstellen zur Verfügung stellen», sagt er.

Awareness wird beim Letten-Rave grossgeschrieben. Auf der Website steht: «Wir dulden keinen Rassismus, Sexismus oder Diskriminierung – null Toleranz.» Ein Umwelt-Konzept hingegen sucht man dort vergebens. Blick hat den Veranstalter konfrontiert. Eine Antwort steht noch aus.