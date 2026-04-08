Ab 11. April starten die Zürcher Sommerbäder in die Saison: Seebad Utoquai und Freibad Seebach machen den Anfang. Bis Anfang Juni sollen fast alle Anlagen, inklusive dem sanierten Freibad Dolder, geöffnet sein.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Zürcher Sommerbäder starten am 11. April mit Utoquai und Seebach

Freibad Dolder bleibt bis Anfang Juni wegen Sanierung weiterhin geschlossen

Ab 11. April Infos zu Öffnungszeiten, Wassertemperatur und Gästezahlen online War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Daniel Macher Redaktor News

Die Zürcher Sommerbad-Saison steht vor der Tür: Bereits am 11. April öffnen mit dem Seebad Utoquai und dem Freibad Seebach die ersten beiden Anlagen ihre Tore. Nur wenige Wochen später geht es Schlag auf Schlag weiter. Am 1. Mai folgt das Freibad Letzigraben.

Ab 9. Mai öffnen dann die meisten weiteren Zürcher Sommerbäder. Ausnahmen bilden allerdings das Männerbad Schanzengraben, das Freibad Dolder sowie der Flussteil im Bad Unterer Letten, die später in die Saison starten.

Beim Bad Unterer Letten sind der Nichtschwimmbereich, das Planschbecken, der Spielplatz, die Wiese und die Gastronomie allerdings bereits ab 9. Mai zugänglich.

Freibad Dolder bleibt noch länger zu

Das Freibad Dolder wird seit Herbst 2024 umfassend saniert. Die Arbeiten sollen voraussichtlich Ende Mai abgeschlossen werden. Die Wiedereröffnung ist aktuell für Anfang Juni geplant.

Die neue Wellenmaschine lässt allerdings noch etwas auf sich warten: Sie soll erst ab der Badesaison 2027 in Betrieb gehen. Den genauen Termin für die Wiedereröffnung will Dolder Eis & Bad Mitte Mai bekannt geben.

Öffnungszeiten je nach Wetter

Die von der Stadt betriebenen Sommerbäder sind grundsätzlich täglich von 9 bis 14 Uhr geöffnet – bei jedem Wetter. Bei schönem Wetter bleiben viele Anlagen bis 21 Uhr offen.

Frühaufsteher kommen in drei Badis besonders auf ihre Kosten: Die Anlagen Letzigraben, Seebach und Utoquai öffnen bereits um 7 Uhr und bleiben je nach Saison bis 18 bis 21 Uhr geöffnet.

Aktuelle Informationen zu Öffnungszeiten gibt es auf der Website des Sportamts. Neu wird ab 11. April auch der tägliche Öffnungsstatus, die Wassertemperatur und die aktuelle Gästezahl der einzelnen Badis online veröffentlicht. Wer Warteschlangen zum Saisonstart vermeiden will, kann sein Sportabo sowie Mehrfachkarten oder Einzeleintritte bereits jetzt online kaufen.