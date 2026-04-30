Am 2. Mai feiert Zürich ein queeres Daydance-Festival am See. Das Event soll der queeren Community einen Ort bieten, um auch ohne das abgesagte Pride Festival das Leben zu feiern. DJ Tatana wird dabei die offizielle Pride-Hymne präsentieren.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Das Zurich Pride Festival 2026 wurde abgesagt, Ersatzfestival Cake The Lake am 2. Mai

DJane Tatana präsentiert die neue Pride-Hymne «One Beat One Soul One Love»

Tatana: «Musik soll Menschen vereinen»

Jaray Fofana Redaktorin People

Die Zurich Pride Festivals 2026 wurde aus finanziellen Gründen abgesagt. Die queere Community muss aber nicht auf Partys verzichten. Schon am 2. Mai findet in der Badi Mythenquai am Zürichsee das Festival Cake The Lake statt: mit Pop, Drag-Performances, elektronischen Beats. Und mit DJ Tatana (49), die zum ersten Mal «One Beat One Soul One Love», die offizielle Zurich-Pride-Hymne, präsentiert.

«Es ist eine grosse Ehre – aber auch Verantwortung. Wenn ein Song Menschen zusammenbringen kann, ihnen Kraft gibt oder sie sichtbar macht, dann hat er seinen Zweck erfüllt», sagt Tatana Sterba, wie DJ Tatana bürgerlich heisst, gegenüber Blick.

So entstand die Hymne

Es ist nicht das erste Mal, das die Musikerin eine Hymne für eine Demonstration für Liebe und Toleranz produziert. 1999 («More than Words»), 2004 («Elements Of Culture») und 2005 («Today Is Tomorrow») war sie für die Hymnen der Street Parade verantwortlich. «Für mich war Musik immer ein Raum, in dem jeder willkommen ist», sagt sie. Insbesondere die LGBTQ-Gemeinde liege ihr am Herzen. «Die queere Community steht für Mut, für Selbstbestimmung, für Echtheit. Das sind Werte, die auch meine Musik beeinflussen.»

Spannend: DJ Tatana hat den neuen Song nicht im Auftrag produziert. Dass die Hymne für die Zurich Pride 2026 entstanden ist, sei Zufall. «Irgendwann hat sich der Track fast von selbst zu einer Hymne entwickelt. Als mein Produzent und ich ihn angehört haben, haben wir sofort gespürt, dass das die nächste Pride-Hymne ist», erzählt sie. «Genau mit diesem Gefühl haben wir den Song bei der Organisation eingereicht.»

«Für alle, die sich noch unsicher fühlen»

Mit «One Beat One Soul One Love» wolle sie sich für mehr Selbstbewusstsein einsetzen. «Ich wollte, dass der Song dort beginnt, wo Menschen sich vielleicht noch unsicher fühlen – und sie dann Schritt für Schritt in eine Energie führt, die sie trägt.»

Und auch wenn das Zurich Pride Festival in diesem Jahr nicht stattfindet, gibt es am 20. Juni 2026 trotzdem den Demonstrationsumzug durch die Zürcher Innenstadt. DJ Tatanas Wunsch für den Event? «Dass wir nie vergessen, warum es diese Bewegung gibt. Und dass wir bei allem Feiern auch die Wichtigkeit der Anliegen behalten.»