Die letzten Jahre war es eher ruhig um DJ Tatana. Mit bald 50 will die einstige Schweizer Techno-Pionierin nun aber neu durchstarten. Gleichzeitig führt sie mit ihren Söhnen ein beschauliches Leben auf dem Land. Wie geht das zusammen?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft DJ Tatana feiert 30 Jahre Karriere und lebt im Linthgebiet

Ihr neues Album «Aurum» reflektiert Schlüsselmomente ihres Lebens

Tatana plant grossen Jubiläumsauftritt im Zürcher Hallenstadion War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Andrea Butorin

Was für ein Gegensatz: Seit nunmehr drei Jahrzehnten tritt Tatana Sterba (49) als DJ Tatana in Clubs auf der ganzen Welt auf. Jetzt aber spaziert sie mit den beiden Söhnen Lenny (11) und Anthony (8) über die saftigen Wiesen des St. Galler Linthgebiets. Seit zehn Jahren wohnt Tatana in dieser Gegend. «Wir gehen praktisch jeden Tag spazieren, und die Eier hole ich beim Bauern.» Dank der Kinder kenne sie alle, sie habe sogar an der Schulfasnacht aufgelegt. Das schätzt die Musikerin. Doch weil sie in der ganzen Schweiz auftritt, wäre ihr ein zentralerer Wohnort eigentlich etwas lieber. «Aber ich muss auf die Kinder Rücksicht nehmen, darum leben wir im Moment und schauen, wohin es uns verschlägt.»

Musikalisch, so hofft sie, geht es nach oben. Soeben ist ihr Album «Aurum» erschienen. Auf dem ist sie ihrem Stil, melodiösem Trance, treu geblieben. Die Lieder thematisierten Schlüsselmomente aus ihrem Leben. Ende der 90er-Jahre, noch während ihrer Banklehre, startete ihre DJ-Karriere. Ihre Street-Parade-Hymne «More than Words» schlug riesig ein; Tatana trat in Peru vor 13'000 Tanzenden auf und in Polen gar vor 50'000.

2008 erlitt sie ein Burnout, und mit der Geburt ihrer Kinder verschoben sich die Prioritäten. «Ich habe immer aufgelegt und von der Musik gelebt, aber die letzten zehn Jahre war ich nicht mehr kreativ», sagt sie. Nun aber würden die Ideen wieder fliessen. Und: «Ich bin jedes Wochenende ausgebucht.» Ein Lied mit Wiedererkennungswert ist die «Jass Hymne»: Vor einem Jahr ist sie damit im «Samschtig-Jass» aufgetreten. «Seither warteten viele Menschen auf die Veröffentlichung.»

Besuch von der Grossmutter

Nach dem Spaziergang geht es in die heimische Stube, wo Grosi Antonie (75) das Zvieri auftischt. Deren Leben ist gerade wieder einmal im Umbruch: In den 80er-Jahren ist Familie Sterba von der Tschechoslowakei in die Schweiz ausgewandert.

Zuletzt lebten Tatana und ihre Söhne mit ihren Eltern Tür an Tür. Doch Tatanas Papa wollte den Lebensabend in der alten Heimat verbringen. «Uns blieben in Tschechien nur anderthalb Jahre, dann ist mein Mann überraschend gestorben», sagt Antonie Sterba. Heute pendelt sie zwischen beiden Welten. Ist sie in der Schweiz, unterstützt sie Tatana im Haushalt.

Mehr in der «GlücksPost» Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo!

«Unsere Wohnung ist oft voller Kinder», sagt Tatana. Beide Söhne verbringen gern Zeit mit Freunden oder mit Computerspielen. Anthony, der Jüngere, ist künstlerisch talentiert, während bei Lenny eine Hochbegabung festgestellt wurde: Besonders Mathe und Sprachen liegen dem Elfjährigen.

Tatana sei kein strenges Mami, bekräftigen die Kinder. Sie sagt: «Das Wichtigste im Leben ist, Liebe zu spüren, zusammen Zeit zu verbringen und ein Zuhause zu haben.» Vom Vater der Söhne trennte sie sich kurz nach Anthonys Geburt. Sie würden aber regelmässigen Kontakt pflegen und auch gemeinsame Ausflüge unternehmen.

«Es gibt Momente, da wünsche ich mir einen Partner», sagt Tatana. Es sei jedoch nicht einfach, jemanden zu finden, der ihre zwei Kinder und ihr Leben in der Öffentlichkeit akzeptiere. Ausserdem frage sie sich oft, woher sie überhaupt Zeit für einen Partner nehmen solle.

Die Lust ist immer noch da

Seit sie Mami ist, meditiert Tatana jeden Tag. Das habe ihr geholfen, ruhiger zu werden. Und: «Dank der Meditation konnte ich vieles vergeben.» Dinge zu verarbeiten und hinter sich zu lassen, gehöre zum Älterwerden. Die Zeit nimmt sie sich, wenn die Söhne in der Schule sind. Abends meditiert sie auch mit Lenny. Von sich aus habe ihr Älterer angefangen, jeweils vor dem Einschlafen ein Gebet zu sprechen, in dem er um Gesundheit für alle Menschen und Tiere bitte. «Danach schläft er jeweils super ein», erzählt sie.

Im Herbst feiert Tatana ihren 50. Geburtstag. «Das stresst mich nicht, ich hoffe einfach, dass ich gesund bleiben kann.» Ein Wunsch, der dringlicher geworden ist als noch mit 20. Manchmal frage sie sich, ob eine 50-jährige Frau noch als DJ akzeptiert werde. Doch die Antwort gibt sie selbst: Die Szene sei offener als früher, und der französische Star-DJ David Guetta sei ja auch schon bald 60.

«Lust habe ich jedenfalls unverändert.» Einen grossen Traum will sich die Musikerin möglichst bald erfüllen: Im Zürcher Hallenstadion will sie einen «riesigen und besonderen Auftritt» hinlegen, um ihr 30-Jahr-Bühnenjubiläum standesgemäss zu feiern.