Eine Deutsche sorgt mit einem Video über die Ehrlichkeit in der Schweiz für Aufsehen. Viviane staunt, wie bei uns Pakete und Waren unbewacht bleiben – und nichts verschwindet. Von den Schweizern möchte sie diesbezüglich eine Sache wissen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Deutsche Influencerin Viviane schwärmt von Schweizer Ehrlichkeit und Vertrauen

Sie lobt Selbstbedienungsläden und unbeaufsichtigte Waren, die nicht gestohlen werden

Ihr Video über die Schweiz erreichte mehr als 53'000 Aufrufe

Marian Nadler Redaktor News

Immer wieder werben Deutsche auf Instagram, Tiktok und Co. für das Auswandern in die Schweiz. Und nicht nur im Netz, auch im TV schwärmte etwa der selbsternannte «Fränklijäger» Niklas Nowak (28) vom Leben hierzulande – und nannte die Schweiz einen «Goldesel». Am Dienstag ging die nächste Lobeshymne einer Deutschen viral.

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Viviane bezeichnet sich selbst als «deutsche Kartoffel in der Schweiz». Die Auswanderin veröffentlicht in den sozialen Medien immer wieder Videos über ihr Leben in der Schweiz. Und stösst damit auf reges Interesse.

Ihr neuestes Instagram-Video hat in wenigen Stunden bereits mehr als 53'000 Aufrufe gesammelt. Darin bringt sie ihre Faszination für die Ehrlichkeit des Landes zum Ausdruck. «Dieses Vertrauen in der Schweiz ist einfach anders», erzählt sie. «Es gibt hier in der Schweiz einfach ein paar Dinge, die würden in Deutschland niemals funktionieren.»

«Steht auch am nächsten Tag noch draussen»

Sie zählt unter anderem auf, dass der Postbote die Pakete einfach vor der Haustür abstellt – «und es passiert nichts». Auch das Konzept der frei zugänglichen Milchkästen, aus denen kleinere Päckli nicht verschwinden, sorgt bei ihr für Verwunderung. «Das funktioniert, Leute.»

Dass Detailhändler wie Coop und Migros ihre Waren zudem nach Ladenschluss teilweise einfach draussen stehen lassen, lässt sie staunen. «Das steht auch am nächsten Tag noch draussen.»

«Vertrauen ist Standard, nicht Ausnahme»

Sie schwärmt weiter von den Selbstbedienungsläden in der Schweiz. So habe sie Blumen dort einfach per Twint bezahlen können, ohne dass diese ständig bewacht werden mussten. «Die Blumen standen einfach draussen, die klaut keiner!», sagt Viviane tief beeindruckt.

Anschliessend berichtet sie, dass der Nachbarin ihrer Mutter in Deutschland kürzlich Blumentöpfe aus dem Garten geklaut worden seien. Im Begleittext zum Video schreibt sie über die Schweiz: «Vertrauen ist hier oft der Standard, nicht die Ausnahme.» An die Einheimischen richtet sie ausserdem eine Frage: «Ist das für Schweizer ganz normal oder merkt ihr auch, wie besonders das eigentlich ist?»

In den Kommentaren ist über die Frage mittlerweile eine rege Diskussion ausgebrochen. Viviane bekommt viel Zustimmung, aber auch Gegenwind. «Das stimmt alles», schreibt etwa ein Nutzer, der nach eigenen Angaben in Lugano TI lebt. «Leider wird doch viel gestohlen», findet ein anderer. Ein weiterer Kommentarschreiber ist der Ansicht, dass es darauf ankomme, wo man in der Schweiz oder Deutschland lebe.