Frühlingswetter am Wochenende – mit kleiner Enttäuschung

Das Wochendende startet mit warmen Wetter bis zu 23 Grad. Während der Samstag sonnenreich sein wird, bringt der Sonntag einen Dämpfer. Wie steht es jedoch um den Montag, wenn der Böögg seinen grossen Auftritt hat?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Frühlingswetter bis Sonntag: Samstag sonnig, Sonntag bringt Regen und Kaltfront

Süden erreicht bis zu 24 Grad, Rest der Schweiz maximal 23 Grad

Montag wird wechselhaftes Wetter erwartet War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Nikolina Pantic Redaktorin News

Wer dieses Wochenende Pläne im Freien hat, darf sich freuen – jedenfalls bis zu diesem Sonntag. Nach einem kühlen Start in den Freitag mit leichtem Bodenfrost herrschen tagsüber Temperaturen bis zu 20 Grad. Lediglich ein paar Wolken könnten die Sonnenstrahlen am Nachmittag über den Bergen hindern.

Im Süden läutet leichter Regen den Tag ein. Trotzdem klettern hier die Temperaturen bis zu 24 Grad hoch. Das Frühlingswetter dauert auch Samstag noch an.

Sonniger Samstag mit leichtem Sommergefühl

Abgesehen vom leichten Morgennebel, verspricht der Samstag einen blauen Himmel. Ab dem Nachmittag können mittelhohe und hohe Wolkenfelder dem Frühlingstag einen Strich durch die Rechnung machen. Gegen den Abend sind besonders der Jura sowie die Nordwestschweiz vom Wolkenschleier betroffen.

Sommerfans dürfen sich an diesem Tag besonders freuen: Mit Temperaturen bis zu 23 Grad entgeht die Schweiz knapp einem Sommertag (>25 Grad).

Der Sonntag überrascht mit einer Kaltfront

Der Sonntag wird mit einem Dämpfer eingeläutet. Mit einer anrollenden Kaltfront von Deutschland verläuft der Tag nass mit teilweise ordentlichem Regen. Nichtsdestotrotz lockert sich der Himmel zwischendurch wieder auf. Die Karten für ein paar Sonnenstrahlen stehen in der Nordwest- und Nordschweiz am besten.

Wer sich am Sonntag in der Südschweiz befindet, sollte sich am Vormittag auf Niederschlag gefasst machen. Ab Nachmittag taucht hier die Sonne dann wieder auf.

Wie steht es um den Böögg?

Der Wochenbeginn entscheidet über die Sommertemperaturen. Jedenfalls, wenn man dem Böögg auf dem Zürcher Sechseläutenplatz vertraut. Der Schneemann prognostiziert jährlich, ob wir uns auf einen warmen Sommer freuen können oder nicht. Das Wetter wird am Montag wechselhaft mit einer Mischung aus Sonne und Wolken. In den Alpen ist mit Niederschlägen zu rechnen.