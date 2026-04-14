Abschied auf dem «Meteo»-Dach: Nach mehr als zwei Jahrzehnten bei SRF hört Meteorologin Sabine Balmer auf.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Sabine Balmer moderierte am Montag ihre letzte SRF-«Meteo»-Sendung

22 Jahre im Team, 10 Jahre Wetterprognosen auf SRF-Dach präsentiert

Temperaturen von –70 Grad in Kanada als ihr eindrücklichster Wettermoment War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Silja Anders Redaktorin People

Eine Ära ging zu Ende und der Himmel weinte passenderweise, als Sabine Balmer am Montagabend ihre letzte SRF-«Meteo»-Sendung moderierte. Unterm Regenschirm präsentierte sie im strömenden Regen und mit viel Wind souverän wie immer das Wetter für die nächsten sechs Tage. Das schlechte Wetter konnte sie auch diesmal nicht stoppen.

Zum grossen Abschluss gesellte sich dann «SRF Meteo»-Chef Thomas Bucheli (64) noch vor die Kamera dazu. In der Hand hatte er einen grossen Blumenstrauss und ein kleines Kaleidoskop – «Damit du die Farbenpracht, die du hier oben immer vermisst hast, hier drin wiederfindest», erklärte Bucheli das Abschiedsgeschenk für Balmer, die sich sichtlich gerührt von der Geste zeigte und ein paar Tränchen verdrücken musste.

Seit 22 Jahren Teil des «Meteo»-Teams

«Mir wird es auch etwas kühler ums Herz», gab Bucheli zu. Der Abschied tue ihm «ausserordentlich weh». Seit 22 Jahren war sie Teil des «Meteo»-Teams, seit zehn Jahren erstellte sie für das Publikum auch auf dem SRF-Dach die Wetterprognosen. Balmers Abschied wurde nie öffentlich kommuniziert und dürfte für viele daher überraschend kommen.

Balmer studierte an der Hochschule Geografie und arbeitete als Moderatorin im Radio und Fernsehen, wo sie Wetterprognosen aufstellte. Sie ist verheiratet und hat drei Kinder. An ihren beeindruckendsten Wettermoment erinnert sie sich auf der Website des SRF: «Im Sprachaufenthalt in Kanada, als wir bei Temperaturen von –70 Grad (Celsius!) schulfrei hatten.»

Sabine Balmer ist aber nicht der einzige Verlust, den das «Meteo»-Team verkraften muss. Auch Thomas Bucheli wird die Wetterstation bald verlassen, da er Mitte des Jahres in Pension geht.