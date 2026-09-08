Der 13-jährige Nachwuchsringer Timur S.* stirbt nach einem tragischen Unfall in Bern. Am Bahnhof Europaplatz wird er von einem Zug erfasst. In den Social Media und bei seinen Ringerkollegen ist der Schock gross.

In Bern von Zug überrollt – Ringsportler und Freunde nehmen Abschied von Timur S.* (†13)

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 13-jähriger Ringer stirbt bei Zugunfall in Bern am Europaplatz

Er geriet aus ungeklärten Gründen aufs Gleis und wurde erfasst

Unfall ereignete sich letzten Samstag um 22.40 Uhr, Polizei ermittelt

Devin Schürch Reporter News

Noch vor wenigen Tagen stand Timur S.* (†13) auf der Matte. Er trainierte, kämpfte und verbrachte Zeit mit seinen Freunden. Nun ist der 13-Jährige tot. Zurück bleiben seine Familie, seine Freunde und seine Ringerkollegen. Diese müssen nun Abschied nehmen.

Nach einem Auswärtskampf der Wrestling Academy Bern in Schmitten machte sich S. am Samstag gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder auf den Heimweg, wie der Verein auf seiner Website schreibt. Die beiden benutzten dafür ihre Velos. Wenig später kam es zum Unglück.

Kurz nach 22.40 Uhr wurde der Kantonspolizei Bern ein Bahnunfall beim Bahnhof Europaplatz in Bern gemeldet. Der 13-Jährige war russischer Staatsangehöriger, wie die Polizei mitteilt. Aus noch ungeklärten Gründen geriet er in den Gleisbereich zwischen Perron und Zug. Dort wurde er von einem losfahrenden Zug erfasst und erlitt tödliche Verletzungen. Er verstarb noch auf der Unfallstelle.

Die Polizei geht derzeit von einem Unfall aus. Die Ermittlungen zum genauen Hergang laufen. Am Unfallort erinnern Kerzen und Blumen an den 13-Jährigen.

«Die Bestürzung und der Schock sitzen tief»

Gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder trainierte S. an der Wrestling Academy Bern und nahm an Wettkämpfen teil. Die Nachricht von seinem Tod erschüttert den gesamten Verein.

«Mit grosser Bestürzung haben wir vom tragischen Tod unseres Nachwuchsringers Timur S. erfahren», schreibt der Verein.

«Unsere Gedanken sind bei Timurs Mutter, seinem Zwillingsbruder und der ganzen Familie», heisst es weiter. Die Trainingsgruppen werden über den weiteren Trainings- und Wettkampfbetrieb informiert.

Der Verein schreibt: «Die Bestürzung und der Schock sitzen tief. Ruhe in Frieden, lieber Timur.»

«Er war ein sehr guter Ringer»

Wie sehr der Junge seinen Sport liebte, zeigt die Reaktion aus seinem Umfeld. Ein Kollege, der anonym bleiben möchte, kannte S. persönlich und trainierte mit ihm. Vor allem an den Charakter des 13-Jährigen erinnert er sich.

«Er war ein sehr guter Ringer und ein aufgestellter, sympathischer junger Mann», schreibt er in einer Nachricht an Blick.

Besonders eine Szene ist ihm geblieben: «Einmal sass er nach einem harten Training weinend in der Garderobe, weil ihm das Training zu hart war», so der Kollege. «Ich habe ihn damals aufgemuntert.» Danach habe er ihn nicht mehr gesehen. «Jetzt höre ich, dass er tot ist. Das ist wirklich hart.»

«Werde dich vermissen»

Auch in den sozialen Medien nehmen Freunde Abschied von S. Sie teilen Bilder und Erinnerungen an den 13-Jährigen. In einem der Posts heisst es: «Ich hoffe, du kommst ins Paradies. Du warst ein sehr guter Kollege und ich werde dich vermissen.»

In zahlreichen Kommentaren wird Trost gespendet. «Mein herzlichstes Beileid und allen Angehörigen und Freunden viel Kraft», schreibt eine Userin. «Ich hoffe, er kann seine Träume oben weiterverfolgen.»

* Name geändert