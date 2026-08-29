Tödlicher Unfall am Bahnhof in Leuk VS

Tödlicher Personenunfall am Bahnhof Leuk VS. Eine Person wurde beim Überqueren der Gleise von einem Zug erfasst und tödlich verletzt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Person in Leuk VS von Zug erfasst und tödlich verletzt

Opfer wollte offenbar in stehenden Zug einsteigen, Identifikation läuft

Schienenverkehr eingeschränkt, Untersuchung durch Staatsanwaltschaft eingeleitet

Mattia Jutzeler Redaktor News

Am Samstagmorgen begab sich eine Person im Bahnhof Leuk VS auf die Gleise. Nach ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei hatte sie wohl die Absicht, in einen dort stehenden Zug einzusteigen.

Zu diesem Zeitpunkt fuhr jedoch ein von Brig herkommender Zug in den Bahnhof ein. Trotz der sofort eingeleiteten Notbremsung wurde die Person von der Bahn erfasst.

Die von der kantonalen Walliser Rettungsorganisation aufgebotenen Rettungskräfte konnten vor Ort nur noch den Tod der verunfallten Person feststellen. Die formelle Identifikation des Opfers ist im Gange. Während des Einsatzes kam es zu Einschränkungen im Schienenverkehr. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände des Unfalls zu klären.