Tödlicher Bahnunfall in Burgdorf BE: Ein Mann geriet am Donnerstagabend auf die Gleise und wurde von einem Zug erfasst. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Am Bahnhof Burgdorf starb ein Mann nach einem Bahnunfall am Donnerstagabend

Der Mann geriet auf die Gleise, Reanimation blieb erfolglos

Polizei sucht Zeugen, Hinweise an Kapo Bern

Daniel Macher Redaktor News

Am Donnerstagabend ist es beim Bahnhof Burgdorf BE zu einem tödlichen Bahnunfall gekommen. Ein Mann wurde von einem einfahrenden Zug erfasst und starb noch vor Ort. Der Unfall ereignete sich kurz vor 20.30 Uhr auf dem Perron 2/3 des Bahnhofs Burgdorf, wie die Kantonspolizei Bern mitteilt. Gemäss ersten Erkenntnissen hielt sich dort eine Gruppe von Männern auf, als einer von ihnen aus bislang ungeklärten Gründen auf die Gleise geriet.

Trotz einer sofort eingeleiteten Notbremsung konnte der Lokführer die Kollision nicht mehr verhindern. Der Mann wurde schwer verletzt. Die Einsatzkräfte versuchten noch, ihn zu reanimieren – jedoch ohne Erfolg. Das Opfer verstarb noch auf der Unfallstelle. Zur Identität des Toten gibt es laut Polizei bereits konkrete Hinweise. Die formelle Identifizierung steht aber noch aus.

Mann soll gestossen worden sein

Die Umstände des Vorfalls sind derzeit völlig unklar. Weder ein Unfall noch eine mögliche Dritteinwirkung können ausgeschlossen werden. Auch die Rolle der weiteren Männer aus der Gruppe sei Gegenstand laufender Ermittlungen. Sie wurden vorläufig festgenommen.

Wie ein Leser gegenüber Blick behauptet, soll der Mann im Zusammenhang mit einer Rangelei von einem Kollegen auf das Gleis gestossen worden sein. Bestätigt wurde das von der Polizei bislang nicht.

Polizei sucht nach Zeugen

Die Kantonspolizei Bern hat unter Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau Ermittlungen aufgenommen. Gesucht werden Zeuginnen und Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder sich vor dem Vorfall am Bahnhof Burgdorf aufgehalten haben. Hinweise nimmt die Polizei entgegen.

Im Einsatz standen zahlreiche Rettungs- und Einsatzkräfte, darunter Feuerwehr, Ambulanz, Rega, SBB-Mitarbeitende, Rechtsmedizin sowie das Care Team des Kantons Bern.