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Jede Hilfe kam zu spät
Mann stirbt durch Stromschlag am Bahnhof Bellinzona TI

Tödlicher Unfall in Bellinzona: Am Sonntagabend wurde ein Mann durch einen Stromschlag an der Oberleitung am Bahnhof getötet. Viel ist zum Vorfall noch nicht bekannt.
Publiziert: 04.05.2026 um 09:43 Uhr
Am Bahnhof Bellinzona starb am Sonntagabend ein Mann. (Symbolbild)
Foto: Keystone

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Mann stirbt am Sonntag durch Stromschlag am Bahnhof Bellinzona TI
  • Ursache unklar, Identität des Opfers noch nicht bestätigt
  • Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Ambulanz vor Ort
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Marian NadlerRedaktor News

Die Kantonspolizei Tessin gibt in einer Medienmitteilung bekannt, dass sich am Sonntagabend, kurz vor 21.45 Uhr, ein tödlicher Unfall am Bahnhof Bellinzona ereignet hat. Aus noch ungeklärter Ursache wurde ein Mann durch einen Stromschlag an der Oberleitung der Bahnstrecke getötet.

Mehrere Einsatzkräfte der Polizei, der Feuerwehr und der Ambulanz waren im Einsatz. Sie konnten lediglich den Tod des Mannes aufgrund seiner schweren Verletzungen bestätigen. Die formelle Identifizierung des Mannes ist im Gange.

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