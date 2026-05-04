Tödlicher Unfall in Bellinzona: Am Sonntagabend wurde ein Mann durch einen Stromschlag an der Oberleitung am Bahnhof getötet. Viel ist zum Vorfall noch nicht bekannt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Mann stirbt am Sonntag durch Stromschlag am Bahnhof Bellinzona TI

Ursache unklar, Identität des Opfers noch nicht bestätigt

Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Ambulanz vor Ort

Marian Nadler Redaktor News

Die Kantonspolizei Tessin gibt in einer Medienmitteilung bekannt, dass sich am Sonntagabend, kurz vor 21.45 Uhr, ein tödlicher Unfall am Bahnhof Bellinzona ereignet hat. Aus noch ungeklärter Ursache wurde ein Mann durch einen Stromschlag an der Oberleitung der Bahnstrecke getötet.

Mehrere Einsatzkräfte der Polizei, der Feuerwehr und der Ambulanz waren im Einsatz. Sie konnten lediglich den Tod des Mannes aufgrund seiner schweren Verletzungen bestätigen. Die formelle Identifizierung des Mannes ist im Gange.