Am Samstagabend wurde am Bahnhof Europaplatz in Bern ein Russe (†13) von einem Zug überrollt und tödlich verletzt. Zur Klärung der Hintergründe und des genauen Unfallhergangs wurden Ermittlungen aufgenommen.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am Samstag, kurz nach 22.40 Uhr, wurde der Kantonspolizei Bern ein Bahnunfall beim Bahnhof Europaplatz in Bern gemeldet. Gemäss ersten Erkenntnissen geriet ein Jugendlicher aus noch zu klärenden Gründen in den Gleisbereich zwischen Perron und einem losfahrenden Zug. Der Jugendliche, der von dem Zug überrollt wurde, erlag noch auf der Unfallstelle seinen Verletzungen. Ein Unfallgeschehen steht im Vordergrund. Am Montag wurde bekannt, dass es sich beim Verstorbenen um einen 13-jährigen russischen Staatsangehörigen aus dem Kanton Bern handelt.

Die Bahnstrecke musste während knapp zweieinhalb Stunden gesperrt werden. Es verkehrten Bahnersatzbusse.

Polizei ermittelt zu Hintergründen des Unfalls

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zu den Hintergründen und dem Hergang des Unfalls aufgenommen.

Wie «20 Minuten» berichtet, legte am Sonntag eine Gruppe junger Erwachsener Kerzen und Blumen auf das Perron nieder. Sie hätten den Vorfall selbst beobachtet, schildern sie gegenüber des News-Portals. Demnach habe sich der Jugendliche auf einem Velo befunden, als er vom Zug erfasst wurde. Ein weiterer Augenzeuge spricht gegenüber «20 Minuten» davon, dass der verstorbene Jugendliche Ukrainer gewesen sei.

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