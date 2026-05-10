Auto kracht in Schattenhalb BE in Brücke – vier Verletzte

Schwerer Unfall in Schattenhalb BE: Ein Auto stürzte am Samstag auf der Grimselstrasse in ein Bachbett und kollidierte mit einer Brücke. Der Fahrer wurde schwer, drei Mitfahrer leicht verletzt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schwerer Unfall auf der Grimselstrasse in Schattenhalb BE am Samstagmittag

Auto stürzte in Bachbett, Fahrer schwer verletzt, drei Beifahrer leicht

Grimselstrasse zwei Stunden gesperrt, Rega-Helikopter und Feuerwehr im Einsatz

Marian Nadler Redaktor News

Am Samstag, um 13.40 Uhr, ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung ein, dass sich in der Gemeinde Schattenhalb ein Verkehrsunfall ereignet hat. Was war passiert?

Ein Auto fuhr auf der Grimselstrasse vom Parkplatz Aareschlucht Ost herkommend in Richtung Meiringen. Plötzlich verlor der Fahrer des Wagens die Kontrolle über das Fahrzeug, worauf dieses von der Strasse abkam. Das Auto geriet in das parallel zur Fahrbahn verlaufende Bachbett und kollidierte dort frontal mit einer Brücke.

Helikopter der Rega im Einsatz

Die Folgen waren verheerend: Das Fahrzeugdach wurde nach hinten aufgerissen und der Fahrer des Autos schwer verletzt. Seine drei Beifahrer erlitten leichte Verletzungen.

Augenzeugen eilten zum Fahrzeug und bargen die vier Insassen. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte leisteten sie zudem Erste Hilfe. Der schwer verletzte Autofahrer wurde mit einem Helikopter der Rega ins Spital geflogen. Die drei leicht verletzten Personen wurden mit je einer Ambulanz ins Spital gebracht, teilt die Kantonspolizei Bern am Sonntag mit.

Neben der Kantonspolizei Bern standen die Feuerwehr Meiringen, drei Ambulanzteams sowie die Rega im Einsatz. Während der Bergungs- und Unfallarbeiten war die Grimselstrasse während rund zwei Stunden gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Die Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs sind im Gang.