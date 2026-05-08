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Unfall in Oberbüren SG
Tesla-Fahrer (73) schläft am Steuer ein – dann kracht es

Am Donnerstagabend krachte ein Autofahrer in Oberbüren SG in eine Hauswand und eine Baustellenabsperrung. Der Mann nickte am Steuer ein. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 30'000 Franken.
Publiziert: vor 30 Minuten
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Die Kantonspolizei St. Gallen veröffentlichte dieses Foto vom Unfallort.
Foto: Kantonspolizei St. Gallen

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Mann (73) schlief am Steuer in Oberbüren SG ein, Unfall verursacht
  • Auto prallte gegen Hauswand und Baustellenabschrankung, Fahrer blieb unverletzt
  • Sachschaden beläuft sich auf etwa 30'000 Franken
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Marian NadlerRedaktor News

Am Donnerstagabend krachte es in Oberbüren SG: Kurz nach 17.30 Uhr fuhr ein Mann (73) mit seinem Auto von Uzwil Richtung Niederbüren. In Oberbüren nickte der Mann laut einer Medienmitteilung der Kantonspolizei St. Gallen am Steuer ein.

Sein Auto geriet dadurch in einer Linkskurve kontinuierlich nach rechts, streifte erst eine Hauswand und prallte anschliessend in eine Baustellenabschrankung. Nach dem Crash kam das Auto zum Stillstand. 

Der Unfallfahrer hatte Glück und blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden im Wert von rund 30'000 Franken.

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