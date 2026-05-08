Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Mann (73) schlief am Steuer in Oberbüren SG ein, Unfall verursacht
- Auto prallte gegen Hauswand und Baustellenabschrankung, Fahrer blieb unverletzt
- Sachschaden beläuft sich auf etwa 30'000 Franken
Marian NadlerRedaktor News
Am Donnerstagabend krachte es in Oberbüren SG: Kurz nach 17.30 Uhr fuhr ein Mann (73) mit seinem Auto von Uzwil Richtung Niederbüren. In Oberbüren nickte der Mann laut einer Medienmitteilung der Kantonspolizei St. Gallen am Steuer ein.
Sein Auto geriet dadurch in einer Linkskurve kontinuierlich nach rechts, streifte erst eine Hauswand und prallte anschliessend in eine Baustellenabschrankung. Nach dem Crash kam das Auto zum Stillstand.
Der Unfallfahrer hatte Glück und blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden im Wert von rund 30'000 Franken.