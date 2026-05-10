Es passierte nachts in Rapperswil-Jona SG: Ein junger Mann demolierte betrunken seinen BMW und haute ab. Die Polizei entdeckte ihn später, nahm ihm Blutproben und seinen Führerschein ab.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ein junger Mann (23) crashte betrunken in Rapperswil-Jona SG seinen BMW

Nach Unfall auf Kniestrasse floh der Fahrer vor der Polizei

Luxusauto mit Totalschaden: Wert auf mehrere Zehntausend Franken geschätzt

Marian Nadler Redaktor News

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat ein junger Mann (23) in Rapperswil-Jona SG betrunken seinen BMW geschrottet. «Am Auto entstand Totalschaden», hält die Kantonspolizei St. Gallen in einer Medienmitteilung fest.

Den Unfall auf der Kniestrasse hatte ein Augenzeuge gegen 2.30 Uhr gemeldet. Für die aufgebotene Patrouille gab es vor Ort eine Überraschung: Der Unfallfahrer war weg.

Letztlich stellte sich heraus, dass der junge Mann unter Alkoholeinfluss gefahren und nach dem Unfall einfach abgehauen war. Ihm wurde eine Blut- und Urinprobe sowie der Führerausweis abgenommen. Der Wert seines schicken dunkelblauen Luxusautos bemisst die Kantonspolizei mit mehreren Zehntausend Franken.