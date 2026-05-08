Nachdem es am Freitag in Wollerau SZ zwischen einem Auto und einem 82-jährigen Velofahrer zu einer Kollision kam, hielt der Lenker nur kurz und fuhr dann schnell davon. Nun bittet die Kapo Schwyz um Hilfe bei der Identifikation.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 82-jähriger Radfahrer bei Unfall auf Roosstrasse in Wollerau schwer verletzt

Unfallverursacher flüchtete trotz kurzem Anhalten vom Unfallort

Kantonspolizei Schwyz sucht Hinweise, Kontakt unter 041 819 29 29

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Am Freitagnachmittag fuhr ein 82-jähriger Radfahrer um 16.50 Uhr auf der Roosstrasse in Richtung Dorf Wollerau. Im Bereich der Autobahnunterführung wurde er von einem unbekannten weissen Personenwagen überholt.

Kurz nach dem Überholmanöver kam es auf Höhe Autobahnzubringer zur Kollision zwischen den beiden Verkehrsteilnehmenden. Der Fahrradfahrer stürzte dabei und wurde erheblich verletzt. Das unbekannte Fahrzeug hielt nach dem Unfall kurz an, setzte seine Fahrt anschliessend jedoch fort. Der 82-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Spital gebracht.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs sucht die Kantonspolizei Schwyz die beteiligte Lenkerin oder den beteiligten Lenker des weissen Personenwagens und bittet alle Personen, welche Angaben zu diesem Unfall machen können, sich mit der Kantonspolizei Schwyz (Telefonnummer 041 819 29 29) in Verbindung zu setzen.