DE
FR
Abonnieren

Polizei sucht Autofahrer
Velofahrer (82) in Wollerau SZ bei Kollision mit Auto erheblich verletzt

Nachdem es am Freitag in Wollerau SZ zwischen einem Auto und einem 82-jährigen Velofahrer zu einer Kollision kam, hielt der Lenker nur kurz und fuhr dann schnell davon. Nun bittet die Kapo Schwyz um Hilfe bei der Identifikation.
Publiziert: 20:21 Uhr
|
Aktualisiert: 20:26 Uhr
Wer Angaben zum Unfall machen kann, ist gebeten, sich bei der Polizei zu melden.
Foto: KEYSTONE/ALEXANDRA WEY

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • 82-jähriger Radfahrer bei Unfall auf Roosstrasse in Wollerau schwer verletzt
  • Unfallverursacher flüchtete trotz kurzem Anhalten vom Unfallort
  • Kantonspolizei Schwyz sucht Hinweise, Kontakt unter 041 819 29 29
RMS_Portrait_AUTOR_758.JPG
Natalie ZumkellerRedaktorin News

Am Freitagnachmittag fuhr ein 82-jähriger Radfahrer um 16.50 Uhr auf der Roosstrasse in Richtung Dorf Wollerau. Im Bereich der Autobahnunterführung wurde er von einem unbekannten weissen Personenwagen überholt.

Kurz nach dem Überholmanöver kam es auf Höhe Autobahnzubringer zur Kollision zwischen den beiden Verkehrsteilnehmenden. Der Fahrradfahrer stürzte dabei und wurde erheblich verletzt. Das unbekannte Fahrzeug hielt nach dem Unfall kurz an, setzte seine Fahrt anschliessend jedoch fort. Der 82-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Spital gebracht.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs sucht die Kantonspolizei Schwyz die beteiligte Lenkerin oder den beteiligten Lenker des weissen Personenwagens und bittet alle Personen, welche Angaben zu diesem Unfall machen können, sich mit der Kantonspolizei Schwyz (Telefonnummer 041 819 29 29) in Verbindung zu setzen.

Meistgelesen
    Meistgelesen