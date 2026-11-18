James T. (heute 40) würgte, schlug, trat und vergewaltigte sein Opfer. Am Ende liess er Barbara F. (†44) in einem Lichtschacht in Langenthal liegen. Jetzt, 14 Jahre nach der Tat, darf er wieder draussen rumspazieren – auch unbegleitet.

Darum gehts James T. (heute 40) tötete in Langenthal äusserst brutal Barbara F. (†44)

Er erhielt im 2016 vor Obergericht 20 Jahre wegen Mord

Jetzt, 14 Jahre nach der Tat, geniesst er im Knast teils unbegleiteten Ausgang

Ralph Donghi Reporter News

Es war eine bestialische Tat. Im März 2012 tötete James T.* (damals 25) in Langenthal BE die österreichische Escort-Dame Barbara F.* (†44). Für den Mord kassierte er eine Freiheitsstrafe von 20 Jahren.

Jetzt zeigen Recherchen von Blick: Der verurteilte Mörder geniesst bereits wieder Freigang – und dies nach 14 von 20 total Jahren Freiheitsstrafe. Ein Familienmitglied bestätigt dies und sagt schon fast ein wenig stolz: «Er war schon mehrmals in Begleitung draussen. Aber auch schon ein paar Mal alleine, jeweils etwa fünf Stunden lang.» Laut Blick-Informationen durfte James T. tatsächlich während mehrerer Monate insgesamt rund fünfmal unbegleitet in den Ausgang.

Mörder ist in offener Anstalt untergebracht

James T. sei im Massnahmenzentrum St. Johannsen in Le Landeron NE untergebracht, heisst es weiter. In einer offenen Anstalt also. «Er kann dort arbeiten und geht auch in Therapie», so das Familienmitglied. James T. sei auf gutem Weg.

Zudem darf James T. einen eigenen Facebook-Account betreuen und Bilder von sich posten. Einmal sieht man ihn ganz lässig vor einem Traktor stehen. Ein anderes Mal, das Foto ist diesen August reingestellt worden, vor einer BEA-Expohalle in Bern. Das Familienmitglied bestätigt auch seine Online-Tätigkeit, sagt aber: «Ins Internet darf er nur während des Freigangs.» Auffällig: James T. verwendet für seine Facebook-Seite nicht seinen richtigen Vornamen, sondern seinen zweiten Vornamen.

18 Jahre beim ersten Prozess

Beim erstinstanzlichen Prozess im Dezember 2012 vor dem Regionalgericht in Burgdorf kam heraus, dass James T. unter Alkohol und Kokain sein Opfer zu einer dunklen Turnhalle lockte. Dort würgte der Maler die wehrlose Frau, schlug und trat auf sie ein. Dann verging er sich mehrmals an ihr. Und schliesslich stopfte er Barbara F. grosse Steine und andere Gegenstände in Körperöffnungen. Am Ende liess er sie nackt in einem Lichtschacht eines Schulhauses in Langenthal zurück.

«Es lief wie im Film, ich wollte wissen, wie es ist, eine Frau zu vergewaltigen», sagte James T. vor dem Regionalgericht. «Ich konnte einfach nicht stoppen.» Für die Gerichtspsychiater war er ein Rätsel: «Die Motivation der Taten ist für uns eine Blackbox.» James T. wurde wegen Mordes zunächst zu 18 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Zudem erhielt er die anschliessende Verwahrung.

Dann 20 Jahre wegen Mordes

Doch der Fall war noch nicht abgeschlossen – es wurde Berufung eingelegt. Der Mörder stand im April 2016 vor dem Obergericht. Dort sprach der Staatsanwalt Klartext: «Der Angeklagte neigt zu brutaler Gewalt, wenn ihm etwas nicht passt», sagte er. «Es besteht eine Rückfallgefahr. Das Risiko ist hoch.» James T. entschuldigte sich emotionslos vor Gericht, doch er kriegte nun gar 20 Jahre – die Verwahrung fiel jedoch weg.

Jetzt, 14 Jahre später, darf er tatsächlich ab und an raus in die Freiheit. Olivier Aebischer vom Amt für Justizvollzug bestätigt: «Es handelt sich um einen begleiteten Ausgang. In der Regel einmal pro Monat.» Es sei jeweils eine Bezugsperson aus dem offenen Massnahmenzentrum dabei. Die Auflagen seien «wie bei den anderen eingewiesenen Personen auch». Aebischer: «Man muss sich am Vollzugsplan beteiligen und an die damit verbundenen Regeln halten.»

Ausgang ist «Teil der Progressionsstufen»

Der Ausgang sei Teil der Progressionsstufen, die eingewiesene Personen im Vollzug durchlaufen würden. «Der Vollzug hat ein Enddatum. Der Auftrag besteht in der schrittweisen risikoorientierten Reintegration, hin zu einer Entlassung am Tag X mit gesenktem Rückfallrisiko», sagt Aebischer. «Die Alternative wäre eine Entlassung am Tag X mit dem Rückfallrisiko zum Tatzeitpunkt.»

Und was ist mit dem Facebook-Account? Aebischer: «Die eingewiesenen Personen können für schulische Angebote Online-Medien benutzen. Auch, um sich für deren Nutzung Kompetenzen anzueignen. In diesem Zusammenhang wurde – ebenfalls begleitet – eine Facebook-Seite erstellt.»

In einem Jahr Entlassungsgesuch?

Was sagt das Amt für Justizvollzug zur Aussage, dass der Insasse gar schon mehrfach alleine in den Ausgang durfte? Aebischer: «Im offenen Massnahmenvollzug werden auch unbegleitete Ausgänge erprobt.»

Das Familienmitglied sagt, dass für James T. inzwischen wieder härtere Regeln gelten würden. Warum, das sei unklar. Aber: «Ich hoffe aber, dass er bald ganz frei kommt.» Bereits in einem Jahr könnte der Mörder von Langenthal ein Haftentlassungsgesuch stellen.

* Namen geändert