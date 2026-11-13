Russell Brand droht Verlegung ins berüchtigte Hochsicherheitsgefängnis HMP Wakefield, bekannt als «Monster Mansion». Dort wurde 2025 der verurteilte Pädophile Ian Watkins erstochen.

Darum gehts Russell Brand erhielt für Vergewaltigung und Nötigung 10,5 Jahre Gefängnis

Ihm droht Verlegung in Horror-Knast, wo 2025 ein Pädophiler erstochen wurde

Gefängnis beherbergt viele Sexualstraftäter und 148 Schwerverbrecher

Fynn Müller People-Redaktor

Jetzt könnte es richtig ungemütlich für Russell Brand (51) werden. Der verurteilte Vergewaltiger und ehemalige Hollywoodstar könnte bald in das Hochsicherheitsgefängnis HMP Wakefield in West Yorkshire verlegt werden, wie «The Sun» berichtet. Aufgrund seiner Insassen trägt es den Namen «Monster Mansion».

Brand wurde am 9. November 2026 zu einer Haftstrafe von zehneinhalb Jahren verurteilt, nachdem er der Vergewaltigung und dreier Fälle von sexueller Nötigung schuldig gesprochen wurde. In Wakefield sitzen zwei Drittel der Insassen wegen Sexualverbrechen ein.

Die Anstalt gilt trotz ihrer berüchtigten Geschichte, darunter die Ermordung des pädophilen Sängers Ian Watkins (1977–2025) im Oktober letzten Jahres, als sicherer und verfügt über besser ausgebildetes Personal.

Trotzdem sagt ein Insider gegenüber «The Sun»: «Brand wird eine unglaublich harte Zeit haben.» Und weiter: «Es gibt dort einige wirklich gefährliche Mörder und Sexualstraftäter. Er wird zunächst getrennt untergebracht, aber das kann nicht ewig so bleiben.»

148 gefährlichste Straftäter sitzen dort

Das Gefängnis, das 630 Insassen beherbergt, darunter 148 der gefährlichsten Straftäter Grossbritanniens, hat eine düstere Vergangenheit. Neben Watkins, der während eines Angriffs im Gefängnis erstochen wurde, starb dort 2025 auch der Kindermörder Kyle Bevan.

Frühere Insassen waren unter anderem der Mörder von Milly Dowler, Levi Bellfield, sowie der Serienmörder Harold Shipman, der 2004 Selbstmord beging. Brand könnte angesichts seiner Berühmtheit und seines Reichtums gezwungen sein, für seinen Schutz zu zahlen. «Gewalttätige Mitinsassen und Gangs werden ihn vermutlich ins Visier nehmen», warnte die Quelle.

Brand muss mindestens sieben Jahre seiner Strafe absitzen, bevor er auf Bewährung freikommen könnte.